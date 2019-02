Magnus Hellberg förlänger sitt kontrakt med KHL-klubben SKA St. Petersburg. Det innebär att målvakten blir kvar i klubben till och med säsongen 2021/2022.

Förra säsongen spelade han i kinesiska Kunlun Red Star. Till årets säsong bytte han KHL-klubb när han gick till SKA St. Petersburg. Nu står det klart att Magnus Hellberg blir kvar i klubben ytterligare två år. Det meddelade klubben i dag via sitt twitterkonto.

Hellberg har hunnit göra 32 matcher för SKA St. Petersburg och har en räddningsprocent på 94 %. Han ligger på fjärde plats i målvaktsligan och släpper i snitt in 1.31 mål per match.

Magnus Hellberg has extended his SKA contract!

The new agreement runs until the completion of the 2021/2022 season. So far, Magnus has made 32 appearances for SKA, registering a save percentage of 94% and a goals against average of 1.31. #hcSKA pic.twitter.com/QmxjIriXGn

