Viktor Arvidsson och Ryan Johansen firar. Foto: USA TODAY Sports

Viktor Arvidsson hade kunnat utmana om skytteligatiteln om det inte vore för hans skada. I natt kom mål 26 på 36 matcher i Nashvilles 3-1-vinst mot Montréal.

– Jag försöker bara hålla mig i det där området, säger han efter den nya fullträffen.

Fem mål på de fem senaste matcherna. 18 på de 23 han spelat sedan skadan. 26 på 36 matcher totalt under säsongen. Viktor Arvidsson är stekhet och har definitivt tagit klivet till att bli en målskytt av högsta klass.

I natt var det han som avslutade målskyttet i Nashvilles 3-1-vinst mot Montréal. Ryan Johansen serverade svensken ett öppet mål och via hans ben gick pucken i nät.

– Jag hade klubban i isen. Jag vet att pucken gick på benet. Jag försöker bara hålla mig i det där området. Johansen är en framspelare och jag vet om att pucken kommer. Det handlar bara om att göra allt för att få in den. Som tur är gick den in, säger han enligt nhl.com.

Matchen blev speciell för Brian Boyle som avgjorde med det som var hans första mål sedan trejden från New Jersey häromveckan. Ryan Hartman var den som inledde målskyttet för Predators del.

Tomas Tatar blev enda målskytt för Montréal i den tunga förlusten i slutspelsracet.