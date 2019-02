Efter tre mållösa matcher slog Elias Pettersson till igen. I karriärens 48:e match i NHL kom det 26:e målet i matchen mot Los Angeles. Han hjälpte Vancouver tinn en 4-3-vinst mot Los Angeles.

Elias Pettersson fortsätter imponera stort under sin rookiesäsong i NHL. Efter en poänglös match igår, då Vancouver föll med 1-0 mot Anaheim, bröt han i natt en tre matcher lång ”måltorka”.

”EP40” slog till på ett sätt som vi redan hunnit vänja oss vid. I powerplay fick han pucken i den högra tekningscirkeln. Han höll sedan i pucken länge och väl innan han pricksköt in 1-0 bakom Jonathan Quick i det första krysset. Det var svenskens 26:e mål för säsongen. Åtta av dem har kommit i powerplay.

Nothing makes your heart beat faster than Pettersson with the puck on the power play! 💘🚨

1-1 after 20 in LA. pic.twitter.com/oI6xRYXesU

— Vancouver Canucks (@Canucks) February 15, 2019