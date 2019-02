Efter åtta raka förluster skrällde Colorado mot Winnipeg i natt. Gabriel Landeskog blev en av de stora hjältarna – och nådde 30 mål för första gången.

Att Gabriel Landeskog gör sitt livs säsong är solklart. Den tidigare Calder Trophy-vinnaren har sedan länge befäst att det här är den bästa säsong han gjort i NHL. Men den senaste tiden har det gått tungt.

Colorado hade inför nattens möte med Winnipeg åtta raka förluster och under den perioden hade inte svensken gjort något mål alls. Han stod på de försmädliga 29 målen under nästan en hel månad.

Men i natt kom äntligen mål nummer 30 för säsongen för Coloradokaptenen. Det var första gången i karriären han nådde den högst respektabla siffran. Det efterlängtade målet kom i den första perioden och betydde 2-0 i 4-1-vinsten. Med andra ord kom Landeskogs mål dessutom att stå som det matchavgörande.

This is the 30th goal of the season for Gabe Landeskog and it’s A BEAUTY.#GoAvsGo pic.twitter.com/hSi1zcSWmO

— Colorado Avalanche (@Avalanche) February 15, 2019