Tor Immo fick det aldrig att lossna i Leksand. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Det blev målsuccé ifjol men i Leksand lossnade aldrig riktigt för Tor Immo. I nya klubben Karlskoga har han hittat tillbaka till spelglädjen och börjat leverera igen.

– Jag är nöjd med mitt val att gå till Karlskoga. Jag känner verkligen att det var rätt, säger 24-åringen till hockeysverige.se.

Tor Immo svarade för 27 mål i Troja förra säsongen. Inför årets säsong värvade Leksands dåvarande tränare Leif Carlsson honom till dalaklubben för att Köping-fostrade Immo skulle fortsätta producera mål, men nu i en omgivning där målet hos spelarna var att gå upp till SHL. Men succén uteblev för Immo i Leksand. ”Bara” fem mål och totalt 11 poäng på 38 matcher var en besvikelse för både honom själv och klubben. Det ledde till att han under förra veckan lämnade Leksand för spel i Karlskoga.

– Det var med höga förväntningar jag flyttade till Leksand. Jag kom från en succésäsong i Troja och jag hade slagit alla förväntningar där. Jag kom till Leksand och skulle fortsätta på den utvecklingen jag hade haft i Troja och nu ha ännu bättre spelare runtomkring mig. Leksand är en stor förening som skulle hjälpa min utveckling ännu en bit på vägen, berättar Tor Immo för hockeysverige.se från bussen på väg ner till Malmö där hans Karlskoga möter Pantern under fredagen.

”FICK INTE RIKTIGT SAMMA ROLL”

Immo gjorde alltså 27 mål förra säsongen, men någon extra press på att leverera av den anledningen kände han inte.

– Pressen har jag nog mest på mig själv eftersom jag vet vad jag kan. Det försvinner inte på ett halvår, att ena säsongen kunde jag men inte den andra.

– Jag visste att jag hade det i mig, men jag har aldrig tränat på seniornivå som jag gjorde i Leksand eller varit heltidsanställd hockeyspelare på riktigt.

– Det var bra förutsättningar med sommarfysen jämfört med vad jag var van med eftersom jag tidigare hade haft jobb vid sidan av.

Med tanke på det du berättar, blev det en liten chock både mentalt och fysisk att komma till Leksand?

– Till en början blev det så, att träna så pass mycket. Sedan kom jag in i det ganska fort och då tycker jag inte att det var direkt någon chock.

– Det är ganska fint i Leksand på somrarna när man kör sommarfysen. Det är skönt, en liten by och jag visste vad jag skulle komma till då jag kom till Leksand eftersom jag spelat där som junior. Det var inget nytt och jag var ganska beredd på vad som väntade.

Däremot fick inte Tor Immo samma förtroende och inte heller riktigt samma roll i Leksand som han hade haft i Troja.

– Nej, jag fick inte riktigt samma roll. På försäsongen gick vi runt på folk och testade mycket, vilket är förståeligt. Jag fick tre, fyra matcher där jag fick stå på skott i powerplay, vilket jag hade gjort i Troja och där hade det gått bra.

– I premiären mot Tingsryd blev jag skadad. Jag spelade även skadad mot BIK (Karlskoga). Efter det var jag borta två matcher, men hoppade igen efter dom matcherna trots att jag inte var helt hundra i foten. Då fick jag inte samma plats i powerplay längre, att få stå där på skott. Efter det fick jag inte heller chansen där igen.

– Även om jag fick spela i dom offensiva kedjorna ett tag så var det aldrig exakt samma roll som Troja.

VILLE BYTA KLUBB FÖR ATT HITTA SPELGLÄDJEN IGEN

När inte målen ramlade in i samma omfattning som i Troja började självförtroendet svikta då?

– Även om jag inte skapade så mycket så skapade vår kedja många lägen. Det var nästan mest frustrerande att vi inte fick in pucken. Vi kämpade och skapade fruktansvärt mycket, men vi gjorde inte mål. Det var inte bara jag som brände chanser utan även (Johan) Porsberger och (David) Rundqvist som jag spelade med då.

– Vi skapade mycket, men pucken ville inte in. Det var vad som mest var frustrerande, att vår kedja inte fick utdelning trots att vi spelade ganska bra och skapade en hel del chanser.

Hur fungerade för dig under Leif Carlssons ledning?

– Leffe var ”headcoach”, men hade hand om backarna. Jag hade mer ”Jensa” (Nielsen), men som jag sa, jag hade inte alls samma roll som förra säsongen.

– Förra säsongen var jag topp, topp och spelade så fort det var fyra mot fyra eller tre mot tre. Jag tror inte jag hade ett byte tre mot tre eller fyra mot fyra i Leksand. Det säger en del. Även om jag spelade i en av toppkedjorna, så fort vi skulle gå ner på folk så sattes jag åt sidan.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska säga… I alla fall var det absolut inte samma roll som i Troja, men jag hade inga problem med Leffes ledarskap. Det var han som värvade mig och han hade en ganska bra filosofi över vad jag behövde förbättra. Sedan blev det inte riktigt som vi hade tänkt oss för varken laget eller mig.

– Det gick ändå helt okej för laget i början, men vi spelade aldrig riktigt bra. Vi vann matcher på att vi hade ett skickligt lag med många individuellt skickliga spelare. Oskar Lang hade en jätteinledning och vann nog ganska många matcher åt oss i början. Så att vi vann mycket i början gav lite av en falsk bild över hur vi egentligen spelade.

Den 5:e februari kom beskedet att Tor Immo och Leksand hade gått skilda vägar.

– Det funkade inte. Leksand sa att om jag ville röra på mig så fick jag göra det. Dom sa i princip att dom inte kommer kunna erbjuda mig den roll eller istid jag behöver, vilket jag inte heller haft under hela säsongen.

– När dessutom en spelare som (Mattias) Ritola kommer tillbaka kände jag att det skulle bli ännu tajtare om dom offensiva platserna. Då var det lika bra att röra på mig så inte hela säsongen skulle gå i stöpet. Istället ville jag byta klubb för att hitta lite glädje igen och tycka det är kul med hockey. Det känns som jag verkligen har hittat det i Karlskoga.

”KÄNNER VERKLIGEN ATT DET VAR RÄTT”

Varför just Karlskoga?

– Dels var Karlskoga väldigt intresserade av att jag skulle vara där både den här och nästa säsong. Sedan vet jag att Karlskoga är bra på både att utveckla spelare och skicka spelare uppåt i seriesystemet.

– Agenten (Mikael Håkansson) känner dessutom både Staffan (Lundh) och Johan (Schoultz) ganska väl. Han har bra koll på hur deras ledarskap är och det var någonting jag ville komma till. Jag ville även komma till ett ställe där jag får mycket förtroende och det har jag fått här.

Det tycks också ha lossnat för Tor Immo i Karlskoga. På tre matcher har han svarat för ett mål och totalt fyra poäng.

– Det handlar om förtroendet och spelglädjen. Jag tycker det är kul att spela hockey igen. Så mycket som jag har fått spela nu har jag inte fått gjort sedan jag spelade i Troja. Det skulle jag säga är den stora skillnaden. Dom två detaljerna är dessutom väldigt viktiga i en så mental sport som hockey är. Det här har också gett mig ett bra självförtroende igen.

– Jag vet också att jag kan, vilket jag bevisade förra säsongen, göra mål och poäng i den här ligan. Nu när jag fått det här förtroendet ska jag se till att förvalta det. Det har också fungerat hyfsat så här i inledningen och jag är nöjd med mitt val att gå till Karlskoga. Jag känner verkligen att det var rätt, avslutar Tor Immo.