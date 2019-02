FORMSTARK. Emma Nordin fortsätter att vara svensk damhockeys främsta affischnamn. Foto: TT/Claudio Bresciani & Ronnie Rönnkvist

Hon var SDHL:s bästa svenska poängplockare i grundserien och sköt ett hattrick i första kvartsfinalmatchen mot AIK. Luleås Emma Nordin är en svårstoppad kraft just nu.

– Jag känner mig trygg och litar på min egen kapacitet, säger Nordin till hockeysverige.se inför dagens returmatch.

Många menar att Luleås Emma Nordin är Sveriges bästa spelare just nu. Statistiken backar upp det. I SDHL:s grundserie var Ö-vikstjejen den överlägset bästa målskytten och poängplockaren bland de inhemska spelarna i ligan. Hon vann målligan med sina 31 fullträffar – 15 före tvåan Pernilla Winberg, Linköping – och kom trea i poängligan med sina 59 poäng – 17 poäng före Winberg.

Inför kvartsfinalspelet hade Nordin och Luleå den största pressen på sig att leverera av alla spelare och lag. Hur började det? Jo, med storseger 6–0 över AIK efter tre mål av stjärnan.

Det syntes inte ett spår av press eller nervositet hos 27-åringen.

– Jag har jobbat mycket med de mentala senaste åren och känner mig mycket tryggare i mig själv än vad jag gjorde för fem, sex år sedan, säger Emma Nordin till hockeysverige.se när vi frågar henne hur hon personligen hanterar dom högt ställda förväntningarna.

– Jag försöker bara njuta (skratt) eftersom jag tycker det är så fruktansvärt kul att spela hockey just nu. Sedan ställer jag väldigt höga krav på mig själv, men det ställs också krav från klubben, ledningen och kanske utifrån också.

– Men jag känner mig trygg och litar på min egen kapacitet. Om jag blir påverkad så är det bara på ett positivt sätt.

”EN HÄRLIG TRYGGHET I GRUPPEN”

Bara för att Luleå är storfavoriter inför kvartsfinalspelet är det inte ”bara” att gå ut och vinna, men just det här med favoritskapet är inget som spelarna eller ledarna i seriesegrarna talat speciellt mycket om.

– Egentligen har vi inte pratat om det mycket alls. Vi har mer fokuserat på detaljer vi behöver jobba på för att öka vår prestation.

– Dessutom har vi en sådan härlig trygghet i gruppen. Klart att vi känner press utifrån, men även inom klubben och från oss själva i laget, men det är ingenting som tynger oss på något sätt. Jag tycker att vi känner oss ganska trygga i den här positionen och det är också något vi har jobbat fram under en ganska lång tid.

– Vi är många spelare som varit i den här klubben under många år och byggt upp den här trygga kärnan.

Hur jobbade ni som lag inför första mötet med AIK för att komma väl förberedda både mentalt och spelmässigt?

– Till att börja med tycker jag att det är något speciellt med slutspelstider. Det var mycket folk på plats (1 610 åskådare) och det bidrar såklart också till att man känner det där extra ruset.

– Sedan har vi jobbat mycket senaste tiden på avslutningsdelen. Vi har sett generellt under hela säsongen skjutit mycket skott, men kanske inte haft den bästa utdelningen varje gång. Vi var även medvetna om att senaste vi mötte AIK var det en tuff kamp. Det blev lika och övertid, så vi kände en slags revansch där.



Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström

”STADEN ÄR BRA PÅ ATT UPPMÄRKSAMMA SAKER”

Det börjar också synas en del på stan i Luleå att det är slutspelstider. Om inte visade den fina publiksiffran i första matchen på det.

– Staden är väldigt bra på att uppmärksamma saker så det är klart att vi känner av det ute på stan. Folk pratar om det och matcherna marknadsförs. Det börjar faktiskt byggas upp en liten stämning här uppe. Att det dessutom var så mycket folk på första matchen, det gav som ett extra rus när vi fick spela inför så stor publik och mycket fans på hemmaplan.

54-13 i skott och 6-0 i mål i första matchen mot AIK, det tyder på en skaplig överlägsenhet, upplevde du det så även på isen?

– Inte kanske så mycket som statistiken visar. Klart att vi hade mycket puck och tid i anfallszonen, men AIK har en del skickliga spelare och är tunga att möta.

– Jag tror att det som hände i sista perioden var att vi blev lite o-ödmjuka. Det är också vad som är kul den här säsongen, att det inte finns något lag man kan tappa den här ödmjukheten mot för det kommer straffa sig.

– När det hände oss i sista perioden tog vi en timeout, ett brejk. Sedan kom vi tillbaka igen och spelade tryggt, stabilt och ödmjukt. Vi vet att även om vi har ett övertag, är vi inte där så kommer det straffa sig.

Vad är AIK:s styrka som lag?

– Just tuffheten i deras spel. AIK spelar fysiskt, ligger nära, är väldigt samlade i försvarsspelet och sedan försöker dom spela på kontringar. Sedan är dom är tajta som grupp och lag.

Det är trots allt bara 1–0 i matcher, hur har ni jobbat för att släppa den matchen och fokusera på dubbelmötet på Ritorp?

– Vi har haft tuffa möten med AIK tidigare under säsongen och vet att det gäller att nollställa oss efter onsdagsmatchen.

– Sedan gäller det att komma ut med ny energi, eller ännu mer energi eftersom dom spelar på hemmaplan vilket ger lite fördel. AIK har antagligen en bra känsla där.

Det får inte plats 1 600 åskådare på Ritorp, men att det inte kommer lika mycket folk dit som i första matchen är ingenting Emma Nordin tror kommer påverka Luleå

– Klar att det ger extra energi när det är mycket folk. Samtidigt är vi ganska vana att prestera då det är lite folk och tittar. Vi är inställda på att spela för oss själva och laget så jag tror inte att det på något sätt kommer påverka oss negativt.

– Det är prestationen och matchen det handlar om. Kommer det dessutom mycket folk så är det bara en bonus.