Frölunda jublar efter Anders Grönlunds 1-0-mål. Foto: MICHAEL ERICHSEN/Bildbyrån

Vad händer i Scandinavium egentligen? Efter endast en period så leder Frölunda med 5-0 (!) mot Skellefteå.

För exakt tre veckor sedan var det Djurgården som stod för en riktig urladdning i den första perioden i Scandinavium. Nu är det Frölunda själva som står för en förkrossande ledningsmarginal mot Skellefteå.

5-0 och fem olika målskyttar för Frölunda efter endast 20 spelade minuter. Först klev Anders Grönlund fram och skickade in ett märkligt ledningsmål för Göteborgarna. Pucken flyger upp i luften, bakom Skellefteåmålvakten Mantas Armalis och passerar precis mållinjen. Målet godkändes efter videobedömning där domarna kom fram till att pucken var i mål. Grönlund har nu gjort poäng i fem raka matcher, tre mål och tre assist har han gjort under dessa matcherna.

Därefter tog det fart för Frölunda. 2-0 petade junioren Linus Nässén in, 3-0 pangades in av Brandon Gormley, 4-0 sätter David Printz, hans första mål sedan 2010 och 5-0 sköts in av Ponthus Westerholm i powerplay.

Isens gigant var Ryan Lasch som har passat fram till tre av Frölundas fem mål. Frölunda hade även en straff i den första perioden som man missade.

Skellefteås Mantas Armalis hade ingen bra första period. Frågan är däremot om tränare Tommy Samuelsson vågar byta ut honom. På bänken sitter nämligen John Westermark som är inlånad som tredjemålvakt. Westermark har som högst spelat i Hockeyettan.

Matchen pågår och det står fortsatt 5-0 i inledningen av den andra perioden…