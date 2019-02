Cam Talbot. Foto: John Hefti-USA TODAY Sports

Sju olika målvakter har fått speltid med Philadelphia Flyers den här säsongen. Snart blir det åtta. I natt gjorde klubben klart med Edmonton Oilers puckmotare Cam Talbot.

Philadelphia Flyers har en tradition av att ha det rörigt på målvaktssidan, men den här säsongen har klubben nått rekordhöjder på den fronten. När Mike McKenna plockades upp på waivers strax efter nyår och gjorde en match mellan klubbens stolpar den 8 januari blev han den sjunde målvakten som Flyers använt den här säsongen.

Med det tangerade Flyers ett tidigare rekord satt av Québec Nordiques (1989/90), St. Louis Blues (2002/03) samt Los Angeles Kings (2007/08).

Nu tyder allt på att 2018/19 års Flyers inom kort kommer att vara ensamma på den tronen. I natt gjorde klubben nämligen klart med ännu en målvakt som lär bli den åttonde i ordningen att spela matcher med klubben. Det handlar om Edmonton Oilers målvakt Cam Talbot som kommer till klubben i utbyte för Anthony Stolarz, en annan av alla de målvakter som spelat för Flyers den här säsongen.

VAR HENKES BACK-UP

Talbot sitter på ett utgående kontrakt och blir unrestricted free agent till sommaren om Flyers in säkrar honom bortom den här säsongen. 31-åringen kom till Oilers från new York Rangers, där han var Henrik Lundqvists back-up under några år, sommaren 2015. Efter två rätt fina säsonger mellan Oilers stolpar har han gradvis tappat sitt spel de senaste två åren. Den här säsongen har han ofta återfunnits i båset då finländaren Mikko Koskinen fått allt mer av ansvaret.

Talbot har en räddningsprocent på 89,3 efter 31 matcher.

Anthony Stolarz, 25, draftades ursprungligen av Flyers i andra rundan 2012. Efter ett par starka år i AHL fick han fjolåret spolierat på grund av skada. Den här säsongen har det hunnit bli fem matcher i AHL med Lehigh Valley Phantoms och tolv med Philadelphia. I NHL har han haft en räddningsprocent på 90,2.

FAKTA: Flyers och deras målvakter 2018/19

Carter Hart 18 matcher

Brian Elliott 14 matcher

Anthony Stolarz tolv matcher

Calvin Pickard elva matcher

Michal Neuvirth sju matcher

Alex Lyon två matcher

Mike McKenna en match