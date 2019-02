Buffalo Sabres stod för ett magplask i hemmamötet med New York Rangers och förlorade med 2–6. Rasmus Dahlin plockade upp en assist i förlusten och etablerade sig ytterligare i NHL:s historieböcker.

Buffalo Sabres befinner sig mitt i en knallhård kamp för att spela sig tillbaka upp på slutspelsplats. Därför kom nattens 2–6-förlust mot New York Rangers som en riktig kalldusch. Speciellt som utmanaren Carolina Hurricanes lyckades besegra Edmonton Oilers med 3–1.

Det må vara en extremt klen tröst för Rasmus Dahlin, men hans assist till ett av Jeff Skinners bägge mål gjorde att han ytterligare befäste sin position i NHL:s historiebok. Nu är han den enda backen utöver sin nuvarande coach i Sabres, Phil Housley, som lyckats göra 26 assist innan sin 18-årsdag. Bara Housley (57) och legendaren Bobby Orr (38) har gjort fler poäng än Dahlins 32 av alla 18-åriga backar som spelat i NHL.

Rasmus Dahlin collected an assist on Jeff Skinner's second goal of the contest to collect his 26th helper of the season.

Only one 18-year-old defenseman in NHL history has collected more assists prior to his 19th birthday: Phil Housley (17-40–57). #NHLStats #NYRvsBUF pic.twitter.com/Dic4aDyEq6

— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 16, 2019