Tidigare idag skickades Cam Talbot till Philadelphia Flyers. Nu är det Ryan Spooner som tvingas lämna Edmonton Oilers. Han skickas till divisionsrivalen Vancouver Canucks i utbyte mot Sam Gagner.

Ryan Spooner har inte haft en lyckad tid i Edmonton Oilers. Han trejdades till klubben från New York Rangers i november. Därefter har han bara gjort tre poäng och hunnit bli uppsatt på waivers och nerskickad i AHL.

Nu får han en ny chans, i en ny klubb. Under fredagskvällen skickas han till Vancouver Canucks i utbyte mot Sam Gagner.

Det blir alltså den tredje NHL-klubben den här säsongen för Spooner. På 41 matcher har 27-åringen bara mäktat med fem poäng. Bara för några år sedan stod han för succé i Boston och gjorde 49 poäng på 80 matcher.

Den tiden är däremot som bortblåst nu. Frågan är om kanadensaren får ett lyft av ännu ett klubbyte. Han kommer att bli lagkamrat med svenskarna Elias Pettersson, Loui Eriksson, Alexander Edler och Jacob Markström i Vancouver.

Sam Gagner kommer att återvända till klubben som draftade honom som sjätte spelare i draften 2007. 29-åringen spenderade sju säsonger i Edmonton i inledningen av sin karriär. Därefter har han fått hoppa runt och har spelat i fyra olika klubbar de senaste fem säsongerna.

Den här säsongen har han gjort sju NHL-matcher och tre poäng. Han har för det mesta varit utlånad till Torontos farmarlag Marlies i AHL. Där har kanadensaren producerat 37 poäng på 43 matcher. Gagner kommer nu att bli lagkamrat med svenskarna Adam Larsson och Oscar Klefbom.

TRADE 🔄 The #Oilers have acquired forward Sam Gagner from the @Canucks in exchange for forward Ryan Spooner. pic.twitter.com/4ZS4z75lh0

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) February 16, 2019