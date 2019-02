Per Ledin är tillbaka. Foto: Bildbyrån

Per Ledin är tillbaka på högsta hockeynivå i Sverige. Under transferfönstrets sista timmar blev 40-åringen klar för Malmö Redhawks.

– Det känns fantastiskt roligt. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Man kommer njuta, säger Ledin till Hockeysverige.se.

MALMÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

SHL har blivit en sann profil rikare. Med elva matcher kvar av grundserien ska Per Ledin hjälpa Malmö nå slutspel. Och det lär inte bli något annan än full fart.

– Jag är redo att stämpla in, lovar veteranen.

Per Ledin har en lång och framgångsrik hockeykarriär. Han har sammanlagt över 700 matcher med fem klubbar i SHL, tre SM-guld och ett par landslagsturneringar med Tre Kronor. Den här säsongen har han spelat en match i Hockeytvåan och 15 med Boden i Hockeyettan.

– Den är bra givetvis, säger Ledin om sin nuvarande form.

– Vi har spelat många matcher med Boden, där vi haft ett tufft schema på sistone. Det är ju jäkla drag i hockeyn och så, men kanske inte lika uppstyrt som i SHL. Det har varit nyttigt och lärorikt.

Han kommer till Malmö under söndagen, men när debuten i nya klubben sker vet han inte. Malmö möter Timrå hemma under måndagen och då får han åtminstone tid att bekanta sig med nya laget och arenan. Men han vet vad som krävs för att ha ska bli matchklar.

– Jag har inte hunnit fundera så mycket. Går jag till tidigare år så är det att vara noggrann varje dag och inte kasta bort dagarna. Det är något jag lärt mig. Sedan har man fått vara med och vinna en del.

Malmö räknar med att Per Ledin ska ta en ledande roll i omklädningsrummet och på isen. Att han ska kunna ge råd åt de yngre spelarna och på så sätt bli en nyckelkugge i den pågående kampen om en slutspelsplats.

– Någonstans har man samlat på sig mycket erfarenhet. Jag har fått vara med och vinna. Det är inget hokuspokus utan att man hjälpas åt och bygga varandra. Ibland behöver man var där och bromsas upp och ibland måste man gasa.

Ledin är en erkänd retsticka och hårt jobbade forward. Han har 1246 utvisningsminuter i sin SHL-karriär. Det är näst flest genom tiderna. Bara Andreas Jämtin har fler. Han lovar att inte hålla igen för att förtjäna sin speltid.

– Jag kommer gå all in och köra, sen är det upp till tränarna. Jag kommer försöka vara mig själv och smyga in i laget och bli en del av en maskin.

SKA TILLFÖRA ENERGI

I Hockeyettan har det blivit en hel del poäng från Ledins klubba. Närmare bestämt 13 på 15 matcher, men det är ingen ny spelare SHL-publiken kommer få se.

– Jag har aldrig varit någon poängspelare. Men jag har fått mycket förtroende från tränarna. Då blir man mer avslappnad. Jobbar man bra över tid kommer också poängen.

– Jag har fått lära mig ta alla roller oavsett om det varit andra- tredje eller en fjärde. Det gäller att kunna bidra, det är upp till tränarna att bestämma roll.

Vad har du för intryck av Malmö?

– Jag har spelat med många av killarna. Det är ett lag med många skickliga och duktiga spelare som kan spela en kreativ hockey. Det är många unga och hungriga spelare som lär sig hela tiden.

– En grej som är viktig att få upp är jämnheten och lägstanivån. Det är skillnaden mellan många äldre och yngre spelare, att man vet vilket jobb som krävs.

Du skriver ju lite historia i och med att du är tillbaka i SHL som 40-åring …

– Ja, men är inget jag funderat på själv. Jag ska bara bidra med en jävla energi, avslutar Per Ledin.