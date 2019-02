Artemij Panarin får sällskap av en annan superstjärna på trejdmarknaden. Darren Dreger uppger att Ottawa bestämt sig för att trejda Matt Duchene.

Ottawa Senators valde att byta bort Erik Karlsson under hösten och ser nu ut att trejda en till superstjärna med utgående kontrakt. Enligt TSN:s insider Darren Dreger har Senators bestämt sig för att göra sig av med Matt Duchene innan deadline den 25 februari. Det uppger Dreger på twitter.

Dreger har tidigare skrivit att Duchene vill ha ett åttaårskontrakt värt mellan 65 och 75 miljoner dollar. Det skulle alltså ge en lönetaksträff på mellan drygt åtta och drygt nio miljoner dollar. En ökning jämfört med de sex miljoner dollar han har per år nu. Dessutom skulle ett nytt åttaårskontrakt gälla till sommaren 2027, då Matt Duchene är 36 år.

Eftersom Ottawa dessutom ska förlänga med lagets stora ledargestalt, Mark Stone, ser man nu alltså ut att släppa Matt Duchene.

Kanadensaren gör sitt livs säsong och står på 56 poäng på 49 matcher. Ottawa kan med andra ord räkna med att få något saftigt i utbyte för centerstjärnans tjänster.

Enligt Pierre LeBrun har både Columbus och Nashville anmält intresse för Duchene.

Unless there’s last minute change, the Ottawa Senators plan on trading Matt Duchene. Mark Stone’s future in Ottawa should also be determined early this week, well in advance of the trade deadline.

