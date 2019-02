Sara Grahn (Bilden) och Maria Omberg höll nollan. Foto: Bildbyrån

Luleå är i semifinal efter att återigen ha kört över AIK. Idag vann de med 6-0 på nytt och fick därmed målskillnaden 19-0 i kvartsfinalserien.

I våras vann Växjö SM-guld på herrsidan genom att bara släppa in ett enda mål under finalserien. Idag säkrade Luleå en semifinalplats på damsidan efter att ha vunnit samtliga tre kvartsfinaler mot AIK utan att släppa in något mål.

Efter 6-0 i match ett och 7-0 i match två vann seriesegrarna idag med 6-0 på nytt. Ostoppbara Emma Nordin sköt två nya mål och hann således göra sju mål på de tre kvartarna. Rebecca Stenberg, Petra Nieminen, Ronja Savolainen och Melinda Olsson gjorde de övriga målen.

I kassen stod Sara Grahn och Maria Omberg under de tre matcherna och höll nollan idag igen. Den här gången var det Ombergs tur att stå.

FÖRDEL LHC

Linköping har vänt på matchserien mot Djurgården. Efter förlusten i match ett har de nu vunnit två raka matcher. Idag slutade matchen 3-1 sedan Pernilla Winberg, nyförvärvet Susanna Tapani samt Denise Altmann gjort målen. Avgörandet kom under slutperiodens andra halva.

Isabel Waidacher gjorde Djurgårdens mål.