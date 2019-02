De svenska backarna visade framfötterna i AHL under söndagen och natten mot måndagen. Både Erik Brännström och Sebastian Aho blev matchvinnare för sina lag. Aho dessutom på sin 23-årsdag.

Erik Brännström fortsätter att ha en produktiv rookiesäsong i Nordamerika. I natt sköt han säsongens sjunde mål frö Chicago Wolves, Vegas Golden Knights farmarlag i AHL. Målet kom dessutom i förlängningen av 2–1-vinsten mot Iowa Wild.

19-åringen skickade in ett direktskott efter förarbete av Daniel Carr, som toppar hela AHL:s poängliga med 63 poäng på 45 matcher.

I och med målet har Brännström noterats för 27 poäng (7+20) på 39 matcher som AHL-rookie. Det ger honom tredjeplatsen i poängligan för rookiebackar efter Jake Bean, Charlotte, (33 poäng) och Mitch Reinke, San Antonio (31). Då har Brännström spelat 10-15 matcher färre än dem.

Max Lagace made brilliant saves to get us to overtime, then @dancarr9 fed @brannstromerik for the game-winner!

Two huge points >> https://t.co/jZdcVInwoC#Wolves25#LastTeamStanding pic.twitter.com/LfUcbSnWRp

— Chicago Wolves (@Chicago_Wolves) February 18, 2019