Fredrik Andersson var ilsken efter det här slaget av Niklas Svedberg Foto: Bildbyrån

Oskar Drugge satt utvisad för en puck-out. Då tappade Niklas Svedberg humöret och delade ut flera slag på Emil Sylvegård. Malmö fick powerplay och satte 5-2. Efter incidenten sågades Svedberg av coachen Fredrik Andersson.

– Det finns ingen anledning att göra sådär, sade Andersson ilsket i C More.

Om inte Timrås tåg hade gått tidigare gick det definitivt i kväll. Med tio matcher kvar av SHL ligger de sist, med 14 poäng upp till Örebro på säker mark. Precis som så ofta förr var det individuella misstag som sänkte laget i kväll.

Coachen Fredrik Andersson var förgrymmad efter en andraperiod där de släppte in fyra mål i kvällens 6-2-förlust mot Malmö.

– Inledningen av andra är jag nöjd med rent spelmässigt. Men vi sätter varandra i skiten hela tiden. Det håller inte. Vi tänker bara på oss själva men det här är ju en lagsport, dundrade han i C More.

– Vi tappar puck på fel ställe på tredje målet, tappar pucken på fjärde målet och tar en korkad utvisning på femte målet så de får fem mot tre. Det håller ju inte. Man måste ju sätta laget första rummet.

”FINNS INGEN ANLEDNING”

Utvisningen han syftade på var på stjärnmålvakten Niklas Svedberg, som ersatt Victor Brattström efter Malmös 3-2. Svedberg slog till Emil Sylvegård flera gånger om efter domarsignal. Det gav Malmö ett fem mot tre-spel som alltså gav 5-2.

– Det är helt oacceptabelt. Det finns ingen anledning att göra det där. Han har varit med så länge så han måste kunna acceptera att det är avblåst. Han måste ta det där. Det är mycket skitsnack där ute, sade Andersson.

I slutperioden föll ett mål, från Axel Wemmenborn. Det var hans andra mål för kvällen och tredje för säsongen. Övriga mål kom från Anton Öhman, Max Görtz, Kim Rosdahl och formstarka Konstantik Komarek. Ludvig Rensfeldt och Henrik Törnkvist gjorde Timrås mål.

Malmö hade för övrigt fritt inträde på matchen vilket gjorde att närmare 11500 åskådare såg matchen på plats. De kan nu fira att Malmö är uppe på en sjätteplats i SHL-tabellen.