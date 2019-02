MISSLYCKADES FÃ–RRA SÃ„SONGEN

GÖR SUCCÉ. Jacob Berglund toppar skytteligan. Foto: Imago Sport

Ingen svensk har vunnit skytteligan i Tyskland. Nu ser Jacob Berglund ut att bli den första. Doldisen toppar skytteligan med sina 28 mål. En gruvlig revansch efter förra säsongens misslyckande i samma liga.

– Självförtroendet var nere i botten, berättar han för hockeysverige.se.

Det är nog många hockeyintresserade som inte har koll på Jacob Berglund. 27-åringen har aldrig spelat i SHL och på 176 allsvenska matcher för Malmö och Troja/Ljungby noterade han 60 poäng. Nu är han dock på väg att skriva svensk hockeyhistoria.

I skymundan har Berglund nämligen haft en galen säsong för sitt Krefeld i den tyska högstaligan. Han har skjutit 28 mål och presterat 47 poäng på 47 matcher. Med sina 28 mål toppar han skytteligan med tre måls marginal till Sverigebekantingen Jeremy Williams. Håller han försprånget intakt blir han första svensk att lyckas med bedriften att vinna skytteligan i Tyskland.

– Jag måste säga att jag är förvånad själv. Det var inte direkt något jag trodde, att jag skulle peta in så här många puckar, berättar Malmösonen för hockeysverige.se.

– Jag har fått spela med väldigt bra spelare och det har känts väldigt bra hela säsongen. Jag spelar med ett bra självförtroende och får mycket förtroende från både ledarna och de andra spelarna. Det har flutit på väldigt bra.

MISSLYCKADES FÖRRA SÄSONGEN

Annat var det för ett år sedan. Efter en mardrömslik säsong lämnade han nämligen Ingolstadt i den tyska ligan och startade om i Norge – där det blev dundersuccé. Berglund sprutade in poäng och var tillsammans med Rögles succéback Kodie Curran de stora stjärnorna i guldvinnande Storhamar.

– Ja, vad har vi för datum idag? 18 februari? Den femtonde februari förra året lämnade jag Ingolstadt och flyttade till Norge så…Man kan ju säga att läget är lite annorlunda nu.

– Men mycket handlar om förtroende. I Ingolstadt spelade jag två, tre minuter per match och nu spelar jag snarare 22, 23 minuter per match. Det är många saker som ska klicka för att det ska fungera, antar jag.

Var det bara bristen på förtroende som gjorde att det inte fungerade förra säsongen?

– Det blir nog en kombination av allt möjligt. I början fick jag förtroende men sen blev det mindre och mindre. Jag gjorde inte poängen heller riktigt och då sätter det sig i huvudet även fast man själv känner att man kanske inte fokuserar så mycket på det. Jag försökte spela mitt spel men det blir att man övertänker situationerna och när man inte spelar, eller får spela, det spel man vill så försvinner självförtroendet och då också förtroendet. Det blir som en ond cirkel.

”KOM INTE SNORMÅNGA BUD”

Jacob Berglund gjorde bara fyra mål och totalt tio poäng på 49 matcher i Ingolstadt. Alltså i samma liga som han nu har gjort 28 mål i. Sejouren i Norge var då viktig för att 27-åringen skulle börja tro på sig själv igen.

Tvivlade du på dig själv när du flyttade tillbaka till Norge förra säsongen?

– Det är klart jag gjorde det. Det blir en liten deppig…jag ska inte säga depression för så illa var det inte, men man börjar ju tvivla på sig själv. Självförtroendet var nere i botten. Jag tänkte att jag hade varit i Norge innan och gjort det bra, så det bästa vore nog att komma tillbaka dit och hitta självförtroendet och det spel jag hade innan jag kom till Ingolstadt. Sen fick jag en chans till av Krefeld och det var ju en jävla tur det. Det kom inte direkt snormånga bud från Tyskland, kan jag säga.

Trots förra säsongens misslyckande var pågen säker på sin sak. Han skulle tillbaka till Tyskland och röja undan de tvivel som fanns efter tiden i Ingolstadt.

– Jag var väldigt sugen på att åka tillbaka. Jag ville visa att jag inte var så dålig som statistiken visade, eller så dålig som jag spelade. Jag ville både ta revansch på alla andra och på mig själv, och visa att jag faktiskt kan spela på den här nivån. Jag skulle bevisa att jag inte var för dålig för den tyska ligan.

– Det fanns en hel del bud från Norge, förstås, och en massa från Schweiz andraliga där jag också spelat förut och gjort det bra. Men jag kollade mest åt Tyskland. Jag kunde inte hoppas på någon större liga heller, med tanke på det som hände i Ingolstadt, utan jag fick vara lite realistisk och kolla på de ligor det är rimligt att få bud ifrån.

VILL STANNA I EUROPA

Vi lär dock inte få se svensken hemma i Sverige igen. Han tycks ha det ganska bra ute i Europa. HockeyAllsvenskan är helt uteslutet och SHL är ingenting som Berglund suktar efter i nuläget.

– Det har funnits ett litet sug för SHL, men Allsvenskan har jag lagt bakom mig. Det har jag sagt i många år. Det finns inte en chans. SHL, däremot, är en jättebra liga men…jag trivs ute i Europa. Jag hade gärna spelat i Schweiz eller, om jag gör någon till bra säsong, kanske till och med i KHL. Det är ligor jag hellre skulle spela i än SHL. Men jag är trots allt från Sverige så jag stänger inte SHL-dörren helt heller.

Men om du vinner skytteligan måste det ju öppnas en hel del dörrar.

– Jo, så är det. Skulle man lyckas göra det så öppnar det ju upp andra dörrar än den norska ligan, om man säger så. Jag är ju inte jätteung längre men jag känner ändå att jag utvecklas. Jag vill ta mig så högt jag kan. Det blir jättespännande att se om jag lyckas gå hela vägen och vinner, och se vilka dörrar som kan öppnas då.

”HADE VARIT SKITROLIGT”

Den där skytteligatiteln ja. Jacob Berglund förnekar inte att det vore stort att vinna den – även om en slutspelsplats med Krefeld skulle slå högre. Det elfteplacerade laget får dock tufft att nå dit.

– Det hade varit skitroligt, även om jag i det läge vi är nu hellre hade tagit en slutspelsplats. Men det är klart, det hade ju varit jätteroligt. Jag trodde inte på det innan säsongen och det gjorde ingen annan heller, skrattar Krefeldstjärnan.

– Det hade varit jävligt roligt.

Vad ser du framför dig sedan? Märker du av att det finns ett intresse för dig?

– Ja, det är en viss skillnad jämfört med ett år sedan. Då var man inte direkt het. Det är mycket mer intresse i dagsläget. Men jag har inte bråttom. Jag sitter gärna en liten stund och funderar och ser vad jag och agenten kan hitta. Det är ett ganska viktigt beslut att fatta så jag vill inte förhasta mig och göra något innan säsongen är slut. Det är ganska skönt att bestämma sådana grejer efter säsongen när man kan göra det i lugn och ro, och inte är mitt uppe i en massa matcher. Man vill inte att sådana saker ska störa ens fokus.

I morgon väntar nästa utmaning för Jacob Berglund och hans slutspelsjagande Krefeld. Då väntar CHL-finalisterna Red Bull München.

– De har elva raka segrar i ligan så…det blir spännande. Det gäller att vara på tårna, avslutar skyttekungen.