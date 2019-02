Dustin Byfuglien är skadad och missar Winnipeg Jets tre kommande matcher. Det rapporterade Winnipeg-media under tisdagskvällen.

Byfuglien axlar ett stort ansvar i Jets den här säsongen. Han snittar 24:26 minuters istid per match och har stått för 30 poäng på 37 matcher. Men han har också missat 15 på grund av skador

Enligt Paul Friesen på Winnipeg Sun blev 33-åringen skadad igen i Jets senaste match. Han kommer missa tre matcher enligt tränaren Paul Maurice.

Byfuglien suffered a “new” injury last game and will miss the #NHLJets coming road trip, at least three games, says Maurice.

— Paul Friesen (@friesensunmedia) February 19, 2019