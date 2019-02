Under fredagen deltog Kyle Okposo i ett slagsmål med New York Rangers Tony DeAngelo. Nu står det klart att han drabbades av en hjärnskakning i samband med fajten. Det är hans tredje hjärnskakning på mindre än tre år.

Under matchen mellan Buffalo Sabres och New York Rangers så kastade Kyle Okposo handskarna med Tony DeAngelo. Det kommer nu i efterhand att ångra då han har drabbats av en hjärnskakning i samband med fajten.

Okposo gick ner i isen direkt efter ett slag från Rangersbacken och började blöda och såg groggy ut. Han lämnade matchen men följde sedan med på Buffalos resa till New Jersey. Därefter skickades han hem efter att man gjort flera tester på 30-åringen och nu släpper Buffalo på sin Twitter att det är en hjärnskakning som han har drabbats av.

Injury Update: After further evaluation, Buffalo Sabres forward Kyle Okposo has been diagnosed with a concussion.

