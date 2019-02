Pontus Eltonius Foto: Ronnie Rönnkvist

Han blev klar för AIK i absolut sista stund. I kväll kan han få debutera för klubben. Huddinges Pontus Eltonius kommer sitta som reserv AIK möter Västerås.

– Det ska bli riktigt kul att åka ut på Hovet inför AIK-fansen. Jag har hört vilket tryck det kan vara där så det ska bli kul att få uppleva det från sargkanten, säger 21-åringen till hockeysverige.se.

HUDDINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förra säsongen ”bänkade” Pontus Eltonius bakom Viktor Fasth och Viktor Andrén i Växjö. Inför den här säsongen valde han att lämna Småland. Efter att ha sagt nej till collegespel i USA ringde han upp Fredrik Mälberg i Huddinge och frågade om det fanns plats för honom där. Eltonius har så här långt haft en mycket fin säsong i HockeyEttan med Huddinge. När så AIK fick stora målvaktsproblem i och med både Johannes Jönsson och Erik Källgren skadade sig blev det ett nytt samtal med Mälberg.

– Mälberg ringde mig en timme innan deadline. Han förklarade att AIK hade kontaktat honom och ville sajna upp mig som namngiven målvakt, berättar Pontus Eltonius när hockeysverige.se träffar honom i Björkängshallen strax innan hans träning med Huddinge.

– Första tanken var faktiskt att det kändes overkligt. AIK är en framgångsrik klubb som ligger etta i Hockeyallsvenskan. Det kändes väldigt bra och jag kände direkt att jag ville vara en namngiven målvakt i där. Så länge det löser sig för båda klubbarna, Huddinge känner sig trygga med det och allt fungerar för AIK känns det absolut inte som något problem för mig.

Du kommer från första träningen med AIK, hur upplevde du den?

– Det var lite spänt. Jag har aldrig spelat på Hovet utan bara varit där och tittat på några matcher under säsongen. Det var skitkul och det kändes bra på träningen.

– Alla kom fram och hälsade precis som det brukar vara och det var inga problem överhuvudtaget. Killarna i laget tog väl emot mig, säger Eltonius med ett leende.

Vilka målvakter var på plats?

– Det var jag och Robin Wallin från Väsby. Sedan var även Johannes Jönsson med på isen och testade.

AIk möter Västerås ikväll på Hovet, vilket också innebär att Huddinge-målvakten kommer sitta med som reserv.

– Det blir jag och Wallin, men det är Wallin som står. Det ska bli riktigt kul att åka ut på Hovet inför AIK-fansen. Jag har hört vilket tryck det kan vara där så det ska bli kul att få uppleva det från sargkanten.

Finns målet att kanske få chansen att spela någon match med AIK den här säsongen?

– Man kan alltid hoppas. Om chansen dyker upp är jag självklart redo, men vi får ta en dag i taget och se vad som händer.

HAR FRÖLUNDA SOM MODERKLUBB

Pontus Eltonius är uppväxt i Mölndal och hockeyintresset vaknade tidigt hos honom. Redan som treåring var han för första gången i Scandinavium.

– Ja, jag har varit där många gånger sedan dess. Frölunda är min moderklubb och Henrik Lundqvist var min förebild då jag växte upp. Det har blivit en del bilder med honom på väggen i pojkrummet där hemma.

– Sedan har jag varit på hans camper då jag var mindre. Det är väl främst då som jag har träffat honom.

Första klubb för den nu 21-åriga målvakten (fyllde igår, grattis) blev Frölunda. Där spelade han fram till och med U18-säsongen 2013/14.

– Visserligen är jag född och uppväxt i Mölndal, men redan från första början var det Frölunda jag spelade för. Varför det vart så vet jag egentligen inte. Det var så det blev.

Åkte du spårvagnen själv upp till träningarna i Frölundaborg?

– Nej, det var faktiskt pappa som körde runt mig (skratt). Han har också alltid brunnit för hockeyn.

”VAR EN DRÖM SOM GICK I UPPFYLLELSE”

Efter tiden i Frölunda gjorde Pontus Eltonius två säsongen i BIK Karlskoga, innan han fick chansen i Växjö. Redan under sin första säsong där fick han chansen att sitta med som reserv i SHL.

– Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Bara det här att få vara med och se hur allt går till och uppleva den stämningen som är på en SHL-match. Det är en mäktig känsla att få vara en del av det och testa på.

– Även om jag inte spelade, bara att få vara med är en grej som var grymt rolig.

Jag antar att det inte bara var att kliva in i omklädningsrummet och ta för sig?

– Nej, det kan jag inte säga att det var. Jag ville bara kliva ut på isen, visa vad jag kunde och se hur jag stod mig mot stjärnorna som finns i SHL-lagen.

Hur upplevde du att träna tillsammans med Viktor Fasth och Viktor Andrén?

– Det blev en del träningar med A-laget. Speciellt då första säsongen. Jag var med och avlastade på deras träningar och om någon var borta så var jag med.

– Fasth och Andrén är två grymma målvakter som varit kul att följa på nära håll.

Viktor Fasth är en toppmålvakt men också en förebild för Pontus Eltonius.

– Han är också en person jag kollat mycket på i mina yngre dagar. Exempelvis när han spelade i AIK. Han är en grym målvakt och en tävlingsmänniska. Just det här hur mycket han tävlar på träningar är något jag tagit med mig. Han ger verkligen allt i varje situation och det är något jag beundrar hos honom.

FICK VARA MED OM GULDFIRANDE

Var det en ren värvning som gjorde att du hamnade i Växjö?

– Ja, dom hörde av sig sista säsongen jag spelade i Karlskogas J18. Vi hade en del dialog och jag var ner dit och kollade runt på skolan, ishallen och allt sådant. Jag tyckte att allt kändes rätt.

– När jag kom dit hade jag Cam Abbot som tränare. Jag hade honom första säsongen och en bit in på andra säsongen i J20. Sedan blev han värvad till Rögle och då tog Janne Karlsson över.



Det Växjö Pontus Eltonius spelade med förra säsongen vann som bekant SM-guld. Nu spelade inte 21-åriga målvakten några matcher i SHL utan var bara med ett antal matcher på bänken, så riktigt delaktig i guldet känner han sig inte.

– Jag var med i princip hela säsongen även om jag inte stod någon match. Jag var med och tränade hela tiden och hade ”turen”, om jag får säga så, för min egen del att Fasth blev skadad i slutspelet. Då fick jag vara med i två slutspelsmatcher. Dessutom var jag med på läktaren i princip under varje slutspelsmatch.

– Jag var alltid uppskriven på laguppställningen, men det är såklart en annan sak för dom andra som haft gemenskapen under hela säsongen. Själv spelade jag i J20 hela säsongen och sedan fick jag chansen att vara med när det blev skador.

– Men delaktig och delaktig… Det var en kul grej och en upplevelse.

SKULLE TILL USA – MEN SÅ BLEV DET INTE

Inför årets säsong var egentligen tanken att målvaktstalangen från Mölndal skulle åkt till över till Nordamerika för spel i USHL för Green Bay Gamblers, men redan innan säsongen dragit igång blev det snack om att han skulle få byta klubb, något Eltonius själv inte var intresserad av.

– Inför den här säsongen var mina planer helt inriktade på USA. Jag har en kompis, Linus Weissbach, som spelar på college och gått den vägen.

– Jag kände att det var någonting jag också ville testa på, att gå vägen via USHL och sedan spela collegehockey i NCAA, men det blev lite strul eftersom jag tog upp en del importplatser. Då ville dom göra en överenskommelse att jag skulle bli trejdad till ett annat lag. Jag sa direkt att det inte skulle bli av.

– Då kände jag att det var bättre för mig att gå till en klubb jag redan hade haft en bra kontakt med och det var Huddinge. Det var den klubb jag i princip hade snackat med under hela sommaren. Skulle det inte bli USA så skulle det bli Huddinge.

Känner du en besvikelse över att det inte blev spel i USA?

– Nej, det tycker jag inte. Jag försökte se det positiva i det negativa, ”synd att jag inte fick åka till USA, men bra för då fick jag åka till Huddinge och göra det så bra möjligt här”. Jag visste att oavsett vilket alternativ det blev så skulle det bli bra.

Är du fortfarande intresserad och inställd på att ta resan över till USA om någon säsong?

– College är kört. Men i framtiden, om USA skulle dyka upp så skulle jag nog inte säga nej.

HAMNADE I HUDDINGE

I mitten av augusti gjorde Pontus Eltonius alltså klart med Huddinge istället för spel i USA.

– Det började med att Mälberg tog kontakt med mig. Sedan hade vi en dialog, men då var jag inställd på att åka över till USA för att se hur det skulle gå. Om det inte skulle fungera så kände jag att Huddinge absolut kunde vara en klubb för mig.

– Vi hade en dialog under sommaren där han frågade hur allt med USA gick. När det blev så att jag inte skulle till USA ringde jag upp honom direkt och sa som det var. Sedan löste det sig. Redan dagen efter var jag här och skrev kontrakt.

Hur trivs du i Huddinge?

– Jag trivs väldigt bra och har kommit bra in i laget. Det är ett gäng med riktigt bra och sköna killar.

– Säsongen, jag tycker det har fungerat bra. Jag och Daniel Fahlström har delat på matcherna. Jag tror faktiskt att det varit bra för bägge två att ha någon man kan prata om spelet med samtidigt som båda kämpar för att stå varje match. Det är en bra konkurrenssituation och den här konkurrensen tror jag har utvecklat mig. När jag står en match ger jag verkligen allt för att även få stå nästa match. Så tror jag vi båda har känt, avslutar Pontus Eltonius.