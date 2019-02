Filip Forsberg gjorde ett mål i natt men gjorde nästan ett drömmål också. Han försökte sig på ett ”Zorro-mål” och lämnade alla i arenan med tappade hakor.

– Jag vet inte många personer i den här ligan som kan göra det där, säger Dallas TV-expert Daryl Reaugh i sändning.

Filip Forsbergs puckhantering är bland de bästa i NHL. Han har skapat flera rubriker med sina snygga mål där han hittar på något nytt att göra med pucken som ingen trodde var möjligt. I natt har han gjort det igen.

I den andra perioden försökte han sig på ett så kallat ”lacrosse- eller Zorro-mål”. Han plockade upp pucken på sitt blad och försökte lägga in den i krysset ovanför målvaktens axel. Anton Khudobin som vaktade Dallas-kassen var dock där och kunde stoppa pucken.

Forsbergs aktion lämnade alla i arenan mållösa och kommentatorerna lyriska.

– Det där är riktigt kreativt av Forsberg. Jag vet inte många personer i den här ligan som kan göra det där. Det är inte många som skulle våga göra det under match heller, säger tidigare NHL-målvakten och nuvarande Dallas-kommentatorn Daryl Reaugh.

Never stop trying to score like this, Forsberg. pic.twitter.com/HzgSpimetZ

