På måndag stänger NHL:s transferfönster. Många spelare spekuleras byta klubb innan deadlinen och nu ryktas Ottawas storstjärna Mark Stone vara aktuell för en flytt till Boston, uppger New York Posts Larry Brooks.

Med NHL:s trade deadline bara dagar bort så börjar spekulationerna om vem som stannar och vem som lämnar att ta fart. En av spelarna som ryktats vara på väg bort från sin klubb är Ottawas stjärnforward Mark Stone.

26-åringen sitter på ett utgående kontrakt med den kanadensiska huvudstadsklubben. Enligt uppgifter till New York Post-journalisten Larry Brooks ska Boston vara ett huvudalternativ för Stone om han inte lyckas komma överens om ett nytt kontrakt med Senators innan deadlinen.

Boston har stått för en stark säsong och har efter 60 matcher spelat ihop 78 poäng, näst bäst i den östra konferensen.

Sedan tidigare har Ottawa tagit stjärncentern Matt Duchene ur spel för att inte riskera en skada som i sin tur skulle förhindra en eventuell trejd innan deadlinen.

NHL:s trade deadline stänger klockan 21:00 på måndag, svensk tid.

Told that Bruins will be all in on Stone if Senators are unable to sign winger to extension…

— Larry Brooks (@NYP_Brooksie) February 19, 2019