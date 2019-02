NHL-karriären inleddes trögt för Oskar Lindblom. Men den senaste tiden har han varit i storform. I natt blev han målskytt igen, när Philadelphia föll med 5-2 mot Tampa Bay.

– Vi kan inte börja en match så här om vi vill vinna, sade svensken.

Under delar av säsongen har Sverige haft plats ett, två och tre i rookiepoängligan. Efter Colin Whites trepoängsmatch igår klev han dock förbi Andreas Johnsson och Rasmus Dahlin, upp på en andraplats. Dessutom var Linus Ullmark, innan Carter Harts intåg, NHL:s främsta rookiemålvakt.

Nu har ännu en blågul rookie slagit igenom på allvar. Efter en trög start på säsongen har det nämligen lossnat rejält för Oskar Lindblom den senaste tiden. Han är alltjämt bara elva i rookiepoängligan, men ser vi till 2019 har bara Andreas Johnsson, Dominik Kahun och Elias Pettersson gjort fler poäng än den tidigare Brynässtjärnan.

Efter att ha blivit matchvinnare med två mål i den senaste matchen slog svensken till igen i natt, då Tampa Bay stod för motståndet. Det var Oskar Lindbloms elfte för säsongen och alltså det tredje målet på två matcher. Sett till de senaste 14 matcherna har han gjort elva poäng.

Det blev emellertid förlust med 5-2 mot Tampa Bay i natt, sedan seriesuveränen gått fram till 3-0 under de inledande 10:23.

– Vi kan inte börja en match så här om vi vill vinna. De är ligans bästa lag just nu. Vi kan inte komma in i den första perioden och inte vilja spela. Det går inte, sade Lindblom enligt nhl.com.

Tampa Bay knep sin sjunde raka seger och ser närmast ostoppbara ut just nu. För dem handlar det nu om att konservera superformen in i slutspelet, som inte tar sin början förrän om drygt 20 matcher.

Michael Sergatjov, Alex Killorn, J.T. Miller, Yanni Gourde och Ryan McDonagh gjorde Tampas mål. Däremot gick Nikita Kutjerov poänglös från matchen efter att ha gjort 18 på de fem senaste matcherna. Han får således vänta på poäng nummer 100 för säsongen.

Travis Konecny gjorde Philadelphias andra mål.

Three goals in two games for @OskarLindblom! That makes 11 tallies for #23 on the season. #TBLvsPHI pic.twitter.com/NpobMj8vFq

— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) February 20, 2019