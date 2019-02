Victor Hedman utgick nyligen från match med skada. Nu lämnar tränare Jon Cooper lugnande besked om Hedmans skada och säger att han kommer att vara tillbaka snart. Victor Hedman har haft det lite problematiskt under Tampa Bays succé. Han har d

Nazem Kadri togs ur spel med en hjärnskakning. Då fick William Nylander kliva in i en nygammal roll som center. - I den tredje perioden var han bra både offensivt och defensivt, berömde coachen Mike Babcock. William Nylanders vara eller icke

Dustin Byfuglien är skadad och missar Winnipeg Jets tre kommande matcher. Det rapporterade Winnipeg-media under tisdagskvällen. Byfuglien axlar ett stort ansvar i Jets den här säsongen. Han snittar 24:26 minuters istid per match och har stå

Igår 19:53

Under fredagen deltog Kyle Okposo i ett slagsmål med New York Rangers Tony DeAngelo. Nu står det klart att han drabbades av en hjärnskakning i samband med fajten. Det är hans tredje hjärnskakning på mindre än tre år. Under matchen mellan