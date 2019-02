Victor Hedman utgick nyligen från match med skada. Nu lämnar tränare Jon Cooper lugnande besked om Hedmans skada och säger att han kommer att vara tillbaka snart.

Victor Hedman har haft det lite problematiskt under Tampa Bays succé. Han har dragits med flera skador flera gånger fått lämna matcher med olika skavanker. Senast natten till tisdag utgick han återigen med en ny skada.

Nu kommer det däremot lugnande besked om ”NHL:s bästa back”. Tränaren Jon Cooper bekräftar att det rör sig om en underkroppsskada för Hedman. Han säger också att Hedmans frånvaro förväntas bli ”extremt kortsiktigt”. Med 28-åringen borta kallas Jan Rutta upp från AHL.

Hedman gör sin tionde säsong i Tampa Bay Lightning och har de senaste åren växt ut till en av NHL:s bästa backar. Förra året vann han utmärkelsen Norris Trophy som delas ut till ligans bästa försvarare. Han blev därmed den tredje svensken att vinna priset, de tidigare är Erik Karlsson och Nicklas Lidström.

Den här säsongen har det blivit 37 poäng på 53 matcher för stjärnbacken.

Lightning coach Jon Cooper says defenseman Victor Hedman expected t be out "extremely short-term" with lower body injury. Stralman draws in after being scratched Monday. Jan Rutta recalled from AHL for insurance

— Adam Kimelman (@NHLAdamK) February 19, 2019