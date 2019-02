Carl Hagelin ska vara intressant på marknaden för flera NHL-klubbar. Nu ryktas det att regerande Stanley Cup-mästarna Washington Capitals ska vilja trejda till sig 30-åringen.

Carl Hagelin har bara gjort två mål och åtta poäng i NHL den här säsongen. Man ska visserligen komma ihåg att han har haft skadebekymmer men det är ändå en svagare poängproduktion än väntat.

Han ska däremot ändå vara ett hett namn på marknaden inför ”trade deadline” på måndag. Några av faktorerna som lockar klubbar ska vara hans fart på skridskorna samt hans slutspelserfarenhet. Hagelin har tidigare vunnit Stanley Cup två gånger med Pittsburgh Penguins samt varit i final med New York Rangers 2014.

Den klubben som drar i 30-åringen allra mest ska vara en rival till hans tidigare klubbar nämligen Washington Capitals. I Sportsnet TV-sändning från nattens NHL-matcher pratade Elliotte Friedman att de regerande mästarna ska förbereda ett bud för Hagelin.

Enligt honom så släppte de regerande mästarna Devante Smith-Pelly på waivers i går för att göra plats för en förstärkning. Denna förstärkning ska vara Carl Hagelin. I utbyte spekulerades det att Los Angeles Kings skulle få 23-årige tjecken Dmitrij Jaskin samt ett tredjeval i draften.

Capitals ville däremot avvakta och se om Smith-Pelly åker ner i AHL eller plockas upp av en annan klubb innan man försöker sajna Hagelin.

Friedman har tidigare rapporterat att Buffalo Sabres ska ha tittat på Carl Hagelin som en möjlig förstärkning. Det ska däremot inte vara lika hett som Washington-ryktet.

Carl Hagelin har redan bytt klubb en gång den här säsongen. Han inledde i Pittsburgh Penguins men trejdades sedan till Los Angeles Kings. Han har varit landslagsman för Tre Kronor och har bland annat vunnit OS-silver samt medverkat i World Cup.

I think it is a possibility on Hagelin…they've been interested…can't say for sure, though. https://t.co/Fc9UrTgNkb

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) February 21, 2019