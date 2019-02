Han växte upp strax söder om Boston och spelade collegehockey i staden som junior. Nu återvänder Charlie Coyle hem. Sent på onsdagskvällen trejdade Minnesota Wild centern till Boston Bruins.

Många väntar på besked kring Matt Duchene, Mark Stone och Artemij Panarin. Men när den första riktigt heta trejden inför måndagens trade deadline inträffade sent på onsdagskvällen, svensk tid, var det en annan spelare som fick flytta.

26-årige Charlie Coyle, som tillbringat hela sin NHL-karriär med Minnesota Wild, skeppades till Boston Bruins i utbyte för löftet Ryan Donato och ett femteval i draften, rapporterar TSN:s Bob McKenzie.

Not official but hearing the trade is Coyle to BOS in exchange for Ryan Donato and a fifth-round pick. Details to come.

