Slovan Bratislava hade en tung kväll i går. Inte nog med att en utespelare fick agera reservmålvakt. Juniormålvakten Michal Vojvoda, som fick ställa sig mellan stolparna, släppte in ett skott från hela planen – av dansken Oliver Lauridsen.

Det var målet som innebar 7-0 som blev matchens stora höjdpunkt. Danske backen Oliver Lauridsen skulle skicka iväg pucken från egen zon eftersom hans Jokerit spelade i numerärt underläge. Men pucken studsade, ändrade bana, och gick in bakom en ställd målvakt. Till målvakten Michal Vojvodas försvar var det blott hans andra match i KHL. Artonåringen fick ta plats mellan stolparna efter att den ordinarie målvakten Jakub Stepanek fått fem matchers avstängning.

Matchen slutade 7-1. Se videon på målet nedan.

— KHL (@khl_eng) February 21, 2019