Slovan Bratislava har en tung säsong i KHL. Efter 61 omgångar ligger man sist i hela ligan med bara 33 inspelade poäng. En anledning till det är att klubben dras med ekonomiska problem – vilket ledde till att forwarden Casey Bailey fick byta om till målvakt i den senaste matchen.

Det var i Slovan Bratislavas bortamatch mot Jokerit i går som den märkliga händelsen inträffade. Den ordinarie målvakten Jakub Stepanek har fått 5 matchers avstängning efter att ha skjutit en trasig klubba mot en domare i en tidigare match Det har lämnat Slovan Bratislava med endast en juniormålvakt kvar att ställa i målet. Därför var man tvungen att låta en utespelare agera reservmålvakt – lotten föll på Casey Bailey. Egentligen spelar Bailey forward och har ett förflutet i både Toronto och Ottawa. Totalt har han spelat 13 matcher i NHL. Men mot Jokerit fick han alltså dra på sig målvaktsskydden.

Slovan Bratislava dras med ekonomiska problem och hade bara 15 utespelare tillgängliga för spel i matchen mot Jokerit. Nu återstår bara en match för KHL-laget, borta mot Sotji. Men det står redan nu klart att man slutar sist i KHL.

Dessbättre behövde Casey Bailey inte äntra isen i matchen mot Jokerit. Slovan Bratislava föll med 7-1.

