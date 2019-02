SKA HJÄLPA ELITIDROTTARE. Martin Romö och Sebastian Lauritzen skapar ett LinkedIn för elitidrottare. Foto: Privat

Vad händer när rampljuset släcks och man som elitidrottare tvingas att ställa om sig till en ny verklighet? Hockeysverige.ses nya artikelserie ”Livet efter karriären” tar itu med de frågorna. Här möter ni spelare, pensionerade som aktiva, som på ett eller annat sätt tvingats se framtiden i vitögat när de ställts inför tuffa omständigheter.

I den fjärde delen: De har båda av olika orsaker erfarenhet av hur svårt det är att hitta sig själv i livet efter elitkarriären. Nu använder Martin Romö och Sebastian Lauritzen sina erfarenheter för att hjälpa andra elitidrottare. Deras nystartade företag We Are You ska fungera som ”ett LinkedIn för idrottare” och hjälpa elitidrottare att hitta rätt både under och efter karriären.

Det som började med en utsträckt hand utmynnade i något mycket större än vare sig Sebastian Lauritzen eller Martin Romö först hade trott. Några månader innan den där första lunchen i Sundsvall de före detta hockeyspelarna emellan hade Lauritzen drabbats av sin sjunde hjärnskakning och ”mådde piss”. Hoppet om att kunna återuppta hockeykarriären i Timrå tynade bort mer och mer för varje dag av huvudvärk och orkeslöshet som passerade. Och som om inte lidandet efter den senaste smällen var nog hade han drabbats av ångest kring framtiden.

Vad skulle han ta sig till nu när det han ägnat hela sitt liv åt inte längre var ett alternativ?

– När Martin hörde av sig och ville snacka hade jag ingen aning om vad han ville. Vi tog en lunch och pratade bara om livet i största allmänhet, berättar Lauritzen.

– Det visade sig ganska snabbt att han var bra på att coacha människor, ge dem ett mål och ett driv att nå det målet. Det var det han hade i bakhuvudet, att han kunde hjälpa mig. Men jag tror ingen av oss hade en tanke av att vi skulle jobba tillsammans där och då.

Men så blev det. I takt med att luncherna blev fler och samtalen djupare märkte de tidigare hockeyspelarna, som hade varit lagkamrater en kort period i Växjö säsongen 2007/08, att de hade idéer och drömmar som de kunde bygga vidare på. Tillsammans.

För Sebastian Lauritzen blev mötena och brainstormandet en vändpunkt i den nedåtgående spiral han hade befunnit sig i sedan flera månader tillbaka.

– Även fast jag jämt har haft andra saker utanför hockeyn har det alltid varit en jäkla stor del av min identitet. Helt plötsligt var jag inte längre en hockeyspelare och det skapade en hel del stress i en situation som redan var tuff på grund av mina symptom, säger Lauritzen.

– Att Martin kom in och hjälpte mig hitta riktning i livet var avgörande. Jag lyckades formulera ett mål och efter det kunde jag koppla varje beslut jag tog mot det målet. Det låter kanske flummigt, men för mig som hade legat i en säng och mått dåligt i sex månader var det ett stort steg. Jag började ta små steg mot att må bättre.



Martin Romö i Växjö 2007. Foto: Bildbyrån/Andreas Hillergren

SVÅR OMSTÄLLNING

Martin Romö avslutade sin egen hockeykarriär efter 438 allsvenska matcher vid blott 30 års ålder. Inte på grund av skador eller bristande motivation, utan för att det var del av en plan som han tidigt han hade bestämt sig för att fullfölja. Vid 30 skulle han sluta och satsa på den civila karriären. Det hade hockeyspelarna som han hade sett upp till hemma i Timrå gjort och därför skulle han också göra det.

Men trots att det var förutbestämt och att han snabbt nådde stor framgång civilt, bland annat som försäljningschef på Ahlsell, hade han svårt att vänja sig vid livet utanför hockeyn.

– Från tio års ålder hade jag varit hockeyspelaren och kaptenen Martin Romö. Även om jag hade gjort rätt resa och följt min egen plan tappade jag identiteten när jag slutade spela hockey. Jag fick jobba med min självkänsla för att hitta mig själv igen. När jag väl hade tagit sig igenom det fick jag en enorm utveckling som människa på alla plan och kände det var något jag också kunde hjälpa andra med, berättar han.

Det är det Martin Romö och Sebastian Lauritzen jobbar med aktivt sedan slutet av förra året. Romö sa upp sig från jobbet på Ahlsell och fick med sig sin nyfunna vän och kollega på tåget. Det blev företaget We Are You, i grund och botten en online-plattform anpassad för elitidrottare i olika åldrar och faser av sina karriärer.

I dag har man fått in drygt 50 män och kvinnor i nätverket, som bland annat innehåller nuvarande och före detta hockeyspelare som Jonathan Dahlén, Erika Grahm, Patrick Cehlin, Lisa Hedengren, Oscar Hedman och Fredrik Warg, men även framstående utövare i andra sporter.

”INDIVIDEN I FOKUS”

Genom nätverket ska idrottarna dels kunna komma i kontakt med företrädare för näringslivet som de på olika sett kan ha utbyte av, dels kunna ta hjälp av varandra i olika frågor. I mitten finns Romö och Lauritzen som spindlarna i nätet. Romö med inriktning på individuell utveckling och att hitta riktning oavsett var man befinner sig i livet eller karriären. Lauritzen med fokus på hur man kan bygga det personliga varumärket till något större och mer innehållsrikt än den massmediala bilden som finns av individen i fråga.

– Det finns väldigt många delar i det här, men det är individen i fokus. Oavsett vad man kan tänkas behöva ska det inom nätverket finnas verktyg att tillgå. Behöver man mental coachning ska det finnas möjlighet till det, vill man samarbete med ett företag ska man kunna det och vill man skapa kontakter för en framtida karriär och kanske hitta en ingång hos en framtida arbetsgivare kan man det, allt det vi saknade under vår tid som elitidrottare, säger Martin Romö.

Sebastian Lauritzen fyller i:

– Jag tror vi landade i att vi ville skapa ”en snyggare variant av LinkedIn för idrottare”. Vi vill frigöra kraften i att samla alla på samma ställe. Då blir blir väldigt tydligt att alla kan gå in där och utgå därifrån när de behöver något. Samtidigt ska man kunna börja bygga något på lång sikt för att kunna göra övergången från elitidrotten till civil karriär mjukare. Elitidrottare är generellt sett väldigt attraktiva på arbetsmarknaden och det gäller att kunna utnyttja det.



Sebastian Lauritzen i Timrås tröja 2016. Foto: Bildbyrån/Nils Jakobsson

”RESPONSEN HAR VARIT VÄLDIGT POSITIV”

Utöver att locka fler elitidrottare att anmäla sig och ta del av vad man har att erbjuda söker Martin och Sebastian även fler företag som är intresserade av att haka på och utnyttja deras tjänster. Tillsammans med webbutvecklaren Nicklas Johansson, tidigare allsvensk spelare i Björklöven och Sundsvall, har man på kort tid lyckats bygga upp en portal som blivit mycket uppskattad.

Projektet är fortfarande i sin linda, men optimismen kring det man har startat spirar.

– Vi är ute och marknadsför projektet nu och responsen har varit väldigt positiv, säger Martin Romö.

– Vi erbjuder ju något unikt, något som inte har existerat tidigare och det attraherar många företag. Ur företagens perspektiv finns det mycket de kan dra fördel av här. De kan föra en dialog kring och styra vad de vill få ut av en sponsring eller ett samarbete. Det blir en exklusivitet och samtidigt ett sätt för båda parter att bygga relationer.

För Sebastian Lauritzen har det projektet redan gett effekt och blivit precis den landningsbana han själv behövde efter det tumultartade avslutet på hockeykarriären. Symptomen efter den sista hjärnskakningen gör sig påminda då och då, men i dag kan han anpassa sitt liv efter sina begränsningar.

– Jag mår bra i det stora perspektivet. Sedan är det vissa saker jag inte klarar av. Exempelvis hade vi ett barnkalas på Leos Lekland för ett tag sedan och det är en sådan typisk miljö med höga ljud och många intryck som jag bör undvika. Då blev det tufft ett par veckor, berättar han.

– Men jag kom förbi det och har hittat en vardag som fungerar. Att ha det här projektet och kunna vara med och hjälpa andra har betytt otroligt mycket för mig. Det känns som vi är i början av en riktigt spännande resa. För mig personligen är det natt och dag jämfört med var jag befann mig för bara ett drygt år sedan.

