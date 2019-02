Patrick Kane (mitten) stod för två mål i nattens match mot Detroit. Erik Gustafsson (höger) stod för tre assist. Foto: Imago Sport

Kan någon stoppa Patrick Kane? Storstjärnan har nu levererat poäng i 19 raka matcher. Det är den näst längsta poängsviten av en amerikan i NHL. Vem har den längsta sviten? Jo, Patrick Kane såklart.

Två nya mål i natt. 38 den här säsongen, bara Alexander Ovetjkins 42 mål är bättre. Det finns många succérubriker som kan skrivas om Patrick Kane för tillfället.

När han i natt skickade in 4-1-målet i matchen mot Detroit Red Wings så innebar det att han förlängde sin poängsvit till 19 matcher. På övertid skickade han även än det matchavgörande målet som innebär att han nu har gjort 16 mål och 42 (!) poäng under dessa 19 matcher. Det är mer än två poäng per match.

– Patrick kan vara den bästa spelaren i världen just nu. Det finns tillfällen när han kommer att sprida ut ditt försvar och göra så att backarna bara kan springa omkring och jaga pucken. Han göra så mot vilket lag i ligan, säger Detroittränaren Jeff Blashill efter matchen.

LÄNGSTA SVITEN SEDAN KANE 2015

Hans poängsvit är nu den näst längsta i NHL:s historia av en USA-född spelare. Den enda han har framför sig är Patrick Kane. 30-åringen innehar nu alltså både första och andra platsen genom tiderna.

Förra gången han var i en liknande poängsvit var säsongen 2015/16. Då varade sviten i 26 matcher, sju matcher längre än hans nuvarande svit. Då sköt han däremot ”bara” 40 poäng och han har nu alltså gjort fler poäng på kortare tid.

Kane skuggar Nikita Kutjerov i toppen av poängligan, även om avståndet är ganska signifikativt. Kutjerov leder med 99 (27+70) poäng medan tvåan Patrick Kane har gjort 92 (38+54) poäng.

Erik Gustafsson är också han i en bra poängform för Chicago Blackhawks. Han stod för tre assist i nattens match och har nu gjort elva poäng på sina tio senaste matcher.

Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks 4-5 OT (1-3,0-1,3-0,0-1)

Detroit: Dylan Larkin 2 (26), Andreas Athanasiou 2 (22)

Chiacgo: Patrick Kane 2 (38), Artem Anisimov (10), Brandon Saad (21), Alex DeBrincat (33)