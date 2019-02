Wilma Carlsson. Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström

Hon är bara 17 år gammal och har en imponerande meritlista. Men nu är det slutspelat för Brynäs back Wilma Carlsson. Via Brynäs webbsida meddelar hon att karriären är över – igen.

— Jag tog den här säsongen för att känna om jag kunde få tillbaka glädjen till hockeyn. Det har varit roligt men jag känner inte att jag har samma driv och glädje som tidigare, säger hon.

Wilma Carlsson fyller 18 år i april. Men redan nu har backen, med rötterna i Hille/Åbyggeby, hunnit uppnå en hel del i karriären. Carlsson, syster till AHL-backen Lucas Carlsson, har varit med om att vinna ungdoms-OS, utsetts till bästa back i Stålbucklan och har gjort 108 SDHL-matcher i Brynäs tröja.

Nu meddelar hon dock via Brynäs webbsida att hon, för andra gången, valt att avsluta hockeykarriären. Efter att ha lagt av redan i fjol återupptog hon karriären under förra säsongen. men nu är det slutspelat igen.

— Jag känner att jag inte har några riktiga mål med hockeyn. Jag vill inte spela någon annanstans än i Brynäs och jag drömmer inte om att spela i landslaget eller så. Jag har spelat här i fem år nu, så jag känner mig lite klar helt enkelt. Det blir att man lägger väldigt mycket tid på något som jag har tappat glädjen lite för, säger hon.

— Det är lite vemodigt men ändå skönt att jag verkligen har bestämt mig. Jag har velat fram och tillbaka men det känns rätt just nu.

Hon stänger emellertid inte dörren för ytterligare en comeback.

– Det är långt kvar till nästa säsong, så vi får se om man kan få tillbaka suget. Men just nu känns det här rätt.

Brynäs damlag har bara Erika Grahm under kontrakt nästa säsong. Resten av truppen sitter på utgående kontrakt.

Lagets säsong tog slut när man åkte ut mot Modo i tre raka matcher i SDHL:s kvartsfinalspel.