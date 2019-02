Häromdagen var det Jakob Silfverberg som försvann från marknaden. Nu händer samma sak med Alexander Edler. Han ser ut att förlänga med Vancouver.

Carl Hagelin hämtades igår in av Washington. Marcus Johansson sattes på läktaren av New Jersey i natt, vilket indikerar att han kommer byta klubb inom de närmaste dagarna. Jakob Silfverberg är däremot på väg att skriva på ett nytt femårskontrakt med Anaheim. Nu ser Alexander Edler ut att förlänga med Vancouver.

Edler har hela tiden sagts vilja stanna i Canucks och Canucks har sagts vilja förlänga med svensken. Men faktumet att han trots allt sitter på ett utgående kontrakt har dock inneburit att han funnits med i en hel del spekulationer inför måndagens trade deadline.

Nu skriver TSN:s Darren Dreger att de spekulationerna kan upphöra. Backen och klubben är inte överens om det nya avtalet ännu, men de gör framsteg. Allting pekar på att Alexander Edler förlänger med Vancouver.

32-åringen har gjort 796 matcher i NHL, samtliga för Vancouver. Han sitter på ett kontrakt som ger honom fem miljoner dollar per säsong.

Talks have progressed on an Alex Edler extension with the Vancouver Canucks Not done yet, but heading in that direction which should kill all trade speculation.

— Darren Dreger (@DarrenDreger) February 22, 2019