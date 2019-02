Matt Duchene-sagan är slut. För den här gången. Nu är han trejdad till Columbus Blue Jackets. En svensk går i motsatt riktning, uppger de stora nordamerikanska journalisterna.

Det mesta kring Columbus har handlat om spelarna som kommer försvinna därifrån, det vill säga superstjärnorna Artemij Panarin och Sergej Bobrovskij. Men nu spänner Jarmo Kekäläinen musklerna och värvar in ett stornamn.

Med bara dagar kvar till deadline står det nämligen klart att Blue Jackets, något oväntat, plockar in Ottawastjärnan Matt Duchene. Duchene har varit marknadens största namn, tillsammans med Panarin.

Duchene gör dessutom karriärens bästa säsong, trots att Ottawa har det tungt. Han har gjort 58 poäng på 50 matcher. 28-åringen sitter på ett utgående kontrakt, med en lönetaksträff på sex miljoner US-dollar.

Enligt nuvarande uppgifter ska han dock inte ha skrivit på en förlängning med Columbus utan det ser ut som att Blue Jackets går för ett långt slutspel i första hand, snarare än ser Duchene som en framtidssatsning. Med andra ord kan det bli så att de till och med behåller Artemij Panarin säsongen ut och satsar på att vinna Stanley Cup. Det uppger Pierre LeBrun på TSN.

Enligt samstämmiga nordamerika uppgifter blev övergången klar på fredagseftermiddagen svensk tid. I motsatt riktning går bland annat Jonathan Davidsson. Djurgårdsstjärnan valdes av Columbus i sjätterundan 2017 och har det senaste året växt fram som ett av Columbus bästa prospect, tillsammans med Emil Bemström.

Davidsson har gjort 20 poäng på 35 matcher i SHL under säsongen. Han skrev på för Columbus i maj förra året, men flippas nu alltså vidare till Ottawa. Även AHL-talangen Vitalij Abramov hamnar i Senators, precis som ett förstaval i draften.

En till svensk är med i övergången. Det är Julius Bergman. Den tidigare JVM-spelaren följer med Matt Duchene från Ottawa till Columbus.

Som av en händelse möts Columbus och Ottawa i natt. Redan då kan Matt Duchene debutera för sin nya klubb.

I believe it’s a first rounder, Abramov and Davidsson for Duchene and Bergman plus a conditional first to OTT if Duchene signs in CBJ.

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) February 22, 2019