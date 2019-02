Det har tidigare sagts att Matt Duchene officiellt är ute på trejdmarknaden. Nu är även Mark Stone det. Världsstjärnan kommer av allt att döma lämna klubben.

Det har funnits vissa frågetecken kring om Ottawa, när allt kommer omkring, skulle göra Mark Stone tillgänglig för en trejd. Men nu har de bestämt sig. Han är ute på marknaden och lär byta klubb innan deadline på måndag kväll.

Det är Sportsnes välunderrättade Elliotte Friedman som på twitter skriver att Stone officiellt kom ut på trejdmarknaden efter nattens match mot New Jersey. En match där Stone förresten sattes åt sidan för att inte riskera skador inför en eventuell.

Även det tredje stora free agent-namnet från Ottawa, Ryan Dzingel, är uppsatt på trejdmarknaden. Eftersom även Matt Duchene är det sedan en tid tillbaka kommer Ottawa, som det ser ut, skeppa iväg sina två superstjärnor och en annan av de bärande forwardsspelarna innan deadline.

Mark Stone har de senaste åren rankats som en spelare i den absoluta världstoppen. Hans defensiva spel och de underliggande siffrorna placerar honom bland superstjärnorna i ligan. Han har den här säsongen gjort 62 poäng (28+34) på 59 matcher.

26-åringen skrev i somras på ett ettårskontrakt värt 7,35 miljoner dollar.

Not a big surprise considering what happened last night, but, word is OTT put Mark Stone on the market after the game in NJ. Ryan Dzingel also became available yesterday.

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) February 22, 2019