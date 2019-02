Häromdagen var det Carl Hagelin. Nu stärker Washington sin backsida. Nick Jensen är klar för klubben.

Det börjar röra på sig där borta. Efter Carl Hagelin-trejden igår och Matt Duchene-trejden idag kommer nu en ny, intressant spelaröverång. Det är Washington som förbereder sig för en ny slutspelskamp och förstärker sin backsida.

Den kommande free agent-spelaren Nick Jensen ansluter nämligen från Detroit. Jensen har den här säsongen gjort 15 poäng på 60 matcher och sitter på ett utgående kontrakt med den blygsamma lönetaksträffen 812 500 dollar. Jensen var en av få någorlunda intressanta backar som fanns tillgängliga på marknaden.

Den här affären påminner väldigt mycket om den Washington gjorde förra året, då Michal Kempný anslöt. Det visade sig vara en fullträff.

I motsatt väg går den 23-årige breddbacken Madison Bowey och ett andrarundeval i draften 2020.

For Madison Bowey and a 2nd in 2020 https://t.co/DuPj2y3Ifk

— Darren Dreger (@DarrenDreger) February 22, 2019