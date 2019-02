Han har kommit in och gjort omedelbar succé i NHL. Men nu är Carter Hart skadad.

Philadelphia har ryckt upp sig rejält, även om de har två raka förluster nu, och har gett sig själva ett visst hopp i slutspelsracet. De skiljer åtta poäng till Pittsburgh som har den sista platsen, inför lagens möte utomhus i natt.

Men nu kommer en tung smäll i slutspelsjakten. Rookiesensatione Carter Hart är skadad och blir borta från spel i minst tio dagar, meddelar Philadelphia. I hans ställe får den tidigare långtidsskadade veteranmålvakten Brian Elliott chansen, med nyförvärvet Cam Talbot som backup.

#Flyers goaltender Carter Hart has a lower-body injury and is expected to be out a minimum of 10 days. pic.twitter.com/b69WLB2CDv

— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) February 23, 2019