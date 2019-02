Carl Söderbergs fina säsong fortsätter. I natt stod 33-åringen för två mål i 5–3-segern över Chicago Blackhawks och blev således den blott nionde spelaren i NHL-historien att nå göra 20 mål för första gången i karriären som 33-åring eller äldre.

Carl Söderberg fortsätter att leverera fina prestationer för sitt Colorado Avalanche. Den Malmö-fostrade forwarden stod i natt för två nya mål när Colorado kunde besegra divisionsrivalen Chicago med 5–3 på bortais.

Söderberg gav Avalanche ledningen i den första perioden innan han fastställde slutresultatet med sitt 5–3-mål i tom kasse i slutminuten. Söderberg står nu noterad för 21 mål den här säsongen. Det innebär att han, i samband med nattens mål, för första gången i sin NHL-karriär nådde 20-målsplatån under en säsong. I och med det blev han således den nionde spelaren genom tiderna att nå milstolpen för första gången som 33-åring eller äldre.

First 20-goal season at 33? Not bad, Carl.#NHLStats x @SAPSports pic.twitter.com/mqy6p0hB8Y

— NHL (@NHL) February 23, 2019