Connor McDavid anmäldes till NHL:s disciplinnämnd efter sin tackling på New York Islanders-backen Nick Leddy. Nu har nämnden beslutat att stänga av superstjärnan i två matcher för huvudtacklingen.

Situationen inträffade i slutet av den första perioden i Oilers hemmamöte med New York Islanders natten till fredag. Connor McDavid sänkte Islandersbacken Nick Leddy med en huvudtackling och anmäldes under gårdagskvällen till NHL:s disciplinnämnd.

Nu har domen mot McDavid kommit. Superstjärnan stängs av i två matcher för tacklingen och kommer således missa lagets matcher mot Anaheim och Nashville de närmaste dagarna.

– Det var så klart ingen bra tackling och det var inget jag medvetet försökte göra. Jag försökte bara fullfölja min tackling. Han stannade lite tidigare än vad jag hade förväntat mig och jag träffade kanske honom lite för högt, sade McDavid efter Islanders-matchen enligt Sportsnet.

Edmonton’s Connor McDavid has been suspended for two games for an Illegal Check to the Head on NY Islanders’ Nick Leddy. https://t.co/PYB9MKHKCu

— NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) February 22, 2019