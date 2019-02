TILLBAKA. Pernilla Winberg åkte på en hjärnskakning inför slutspelet. Nu är hon tillbaka och leder sitt Linköping. Foto: Ronnie Rönnkvist

För tre och en halv vecka sedan åkte Pernilla Winberg på en hjärnskakning. Lagom till SM-slutspelets start var Winberg redo för spel igen och nu leder hon sitt Linköping i matchserien mot Djurgården.

– Det här med hjärnan kan vara lite jobbigt då man egentligen inte kan göra någonting annat än vila. Det var lite drygt med tajmingen inför slutspelet, säger Winberg till hockeysverige.se.



Linköping leder kvartsfinalserien mot Djurgården med 2-1 i matcher inför helgens möten. Detta efter att ha förlorat första matchen hemma, men sedan vunnit två raka matcher på bortaplan. Toppar LHC:s poängliga efter tre matcher gör Pernilla Winberg med ett mål och totalt tre poäng på tre många matcher. Men det var länge osäkert om Wiberg skulle bli i fullt speldugligt skick till slutspelet.

– Jag fick en hjärnskakning för ungefär tre och en halv vecka sedan. Den har varit lite långdragen från och till, berättar Pernilla Winberg och fortsätter:

– Det här med hjärnan kan vara lite jobbigt då man egentligen inte kan göra någonting annat än vila. Det var lite drygt med tajmingen inför slutspelet, men det är skönt att jag lyckades återhämta mig just innan vi började kvartsfinalserien.

ÅKTE PÅ BAKSLAG

Tiden efter hjärnskakningen har varit tuff för Linköpingsforwarden, men hon känner att hon mått relativt bra ändå mot hur det kunnat vara.

– Det har inte varit en rejäl hjärnskakning utan mer att jag har haft lite huvudvärk hela tiden. Det är också vad som varit drygt eftersom jag först tänkte att det bara var nacken. När jag sedan hade huvudvärk under så lång tid så förstod jag att det inte var så bra.

Har du även haft bakslag under den här tiden?

– Ja, jag fick lite bakslag från och till när jag körde på lite hårdare. Framförallt kom då huvudvärken tillbaka och jag kände mig lite obalanserad. Jag hade lite dålig balans och så vidare.

Hur mår du idag?

– Bra. Det har känts bra sedan förra veckan, säger Winberg som inte tycker att smällen hon fick tidigare har påverkat hennes sätt att spela ute på isen eller att hon håller igen i närkamperna.

– Nej, det tycker jag inte. Det kändes bra under förra veckan och det där är inget jag tänker på. Jag går ut och kör. Händer det någonting så händer det, men det är ingenting jag fokuserar på just nu.

Kan det finnas en risk att du inte kommer till VM med tanke på hjärnskakningen?

– Nej, det tror jag inte. Det har, som sagt var, känts bra ett tag nu och det kändes bra ute på isen också, vilket var skönt.



Det stundande VM-turneringen ska inte vara i farozonen trots den senaste hjärnskakningen, enligt Winberg. FOTO: Bildbyrån

NYA SPELARNA GAV MER ENERGI

Linköping inledde kvartsfinalserien med att förlora hemma mot Djurgården med hela 5-0, men sedan har östgötskorna vänt kvartsfinalserien och leder nu med 2-1 i matcher efter vinster med 3-2 och 3-1 uppe i Stockholm. Winberg var också den som inledde målskyttet i den tredje matchen.

– Vi började lite svagt i första hemmamatchen och kom inte ut och gjorde vår bästa prestation. Dessutom hade vi några nya spelare som då fick känna på att spela sin första match med oss.

– Sedan kom vi ihop som ett väldigt bra lag inför bortamatcherna. Vi hittade tillbaka till vårt eget spel och det känns riktigt bra faktiskt.

Ni har många skador i truppen, hur har gruppen påverkats av att det kommit in flera nya spelare senaste tiden?

– Jag tycker inte att det har påverkat gruppen så jättemycket. Jag känner nog att det mest varit positivt. När dom nya kom in så tycker jag att dom gav oss mer energi.

– Det känns bra, vi har en bra grupp och det är positiva karaktärer som kommit in i laget.

Hur upplever du Djurgården som lag?

– Det är svårt att säga, men dom har många bra individuella spelare på isen. Jag skulle nog säga att det är den karaktären dom har på laget.

Är det ett lag som är svåra att möta?

– Alla lag i slutspelet är bra. Det är tuffa matcher varje gång vi går ut och spelar. Nästan alla matcher är vinna eller försvinna så det gäller att alltid gå ut och ge 100 procent.

Vad är nyckeln till att Linköping ska gå till semifinal?

– Framförallt vårt eget spel. Vi har bra individuella spelare på alla positioner. Om vi då får ut det bästa av varje spelare så är vi det bättre laget, avslutar VM och OS-forwarden Pernilla Winberg.