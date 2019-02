Det var ingen rolig natt för San José Sharks svenskar. Erik Karlsson slog upp sin gamla skada och Marcus Sörensen fick ett skott rakt i ansiktet när Sharks föll med 0–4 mot Columbus Blue Jackets.

San José Sharks pekas ut som en av Stanley Cup-favoriterna den här säsongen. Men så ojämnt som laget har spelat kan man inte låta bli att undra hur man verkligen ska ställa sig till det påståendet. Inte minst efter nattens 0–4-förlust mot Columbus Blue Jackets.

Där tvingades Erik Karlsson nämligen utgå efter att ha slagit upp sin gamla ljumskskada som skapat honom en en hel problem senaste månaden. Redan innan All-Star-uppehållet i januari missade 28-åringen en del matcher. Efter att ha deltagit i festligheterna i San José i slutet av januari tvingades han sedan missa ytterligare matcher på grund av samma skada innan han gjorde comeback igen 16 februari.

Men i sin fjärde match efter comebacken tog det stopp igen. I natt klev han av halvvägs in i matchen på grund av ljumsken.

– Jag tycker att vi har varit så konservativa och försiktiga som vi kan vara, säger Sharks coach Peter DeBoer till Mercury News.

– Men med muskelskador vet man aldrig. Ibland hamnar man i positioner där man töjer ut muskeln för mycket. Vi kan bara vänta och se hur det ser ut i morgon.

Pete DeBoer confirmed that Erik Karlsson retweaked his groin. No timeline on his return at this point #SJSharks

— Paul Gackle (@GackleReport) February 24, 2019