Philadelphia Flyers gick vinnande ur det prestigefyllda Stadium Series-mötet med Pittsburgh Penguins. Efter att ha tagit ikapp 1–3 till 3–3 i den tredje perioden klev Claude Giroux fram och avgjorde i förlängningen.

– Ska jag vara ärlig trodde jag inte att vi skulle vinna, säger Jakub Voracek efter Flyers 4–3-seger.

Närmare 70 000 åskådare hade samlats på Lincoln Financial Field i Philadelphia för att se Flyers göra upp med Pittsburgh Penguins i Stadium Series. Det var en match som såg ut att landa i de hatade rivalernas favör, men tack vare en sen vändning av Flyers fick den manstarka hemmapubliken segerjubla till sist.

Penguins hade gått fram till 3–1 i tredje perioden när Flyers lyckades komma tillbaka i matchen tack vare ett sent ryck. James van Riemdsdyk reducerade i powerplay med drygt tre minuter kvar och med bara 20 sekunder kvar på klockan skickade Jakub Voracek in kvitteringen som betydde att matchen gick till förlängning.

Där klev lagkaptenen Claude Giroux fram och satte dit segermålet.

– Jag tror det här är den största vinsten på hela säsongen, sade Voracek till nhl.com efter vändningen.

– Om vi hade förlorat matchen hade det blivit tufft att gå vidare… Ska jag vara ärlig trodde jag inte att vi skulle vinna, vilket antagligen är osmart att säga, men… Vi har gjort en bra uppryckning och det är bara att fortsätta.

Innan matchen kom beskedet att Flyers unge succémålvakt Carter Hart ådragit sig en skada och kommer att tvingas till vila. I hans frånvaro klev Brian Elliott, som varit hårt ansatt av skador senaste året, in och gjorde på det hela taget en stark insats.

Han stoppade 40 av 43 skott i sin första NHL-start sedan 15 november, men tappade också in en puck när Malkin gjorde 3–1.

– Det här var viktigt för vår situation i tabellen. Vi hade en hel del fans på läktaren. De kämpade sig igenom tufft väder precis som vi gjorde därute. Det var kul att spela och jag ville definitivt inte svika grabbarna och de svek inte mig. De kom tillbaka för mig, säger Elliott.

Brian Elliott almost had it lol pic.twitter.com/JjXhwGK0lt

— Peep (@PeepsBurgh) February 24, 2019