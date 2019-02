Mats Zuccarello. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Mats Zuccarello har varit New York Rangers trogen hela NHL-karriären. Nu väntar ett nytt äventyr sedan han under natten mot söndag trejdades till Dallas Stars i utbyte för villkorligt andraval i draften 2019 och ett villkorligt tredjeval i draften 2020.

Mats Zuccarello placerades på läktaren när New York Rangers besegrade New Jersey Devils med 5–2 under lördagkvällen, svensk tid. Ett par timmar senare hade han blivit trejdad.

Den 31-årige norrmannen, som kan bli unrestricted free agent 1 juli, skickas till Dallas Stars där han får i uppdrag att ge laget mer offensiv bredd bakom stjärnorna Tyler Seguin, Jamie Benn och Aleksander Radulov. i utbyte för Rangers ett villkorligt andraval i draften till sommaren samt ett villkorligt tredjeval i draften 2020. Det villkorliga andravalet 2019 blir ett förstaval om Dallas når tredje rundan av slutspelet i år och Zuccarello spelar mer än hälften av matcherna på vägen dit. Tredjevalet 2020 blir ett förstaval om han förlänger kontraktet med Dallas efter säsongen.

VANN POÄNGLIGAN I SHL

För Mats Zuccarello är det första gången i NHL-karriären han representerar en annan klubb än New York Rangers. Han värvades till Rangers som free agent 2010 efter att ha vunnit SHL:s poängliga med Modo. Efter två säsongers skuttande mellan NHL och AHL stack han till Ryssland och Metallurg Magnitogorsk 2012.

Efter en säsong i KHL återvände norrmannen till USA när det var slutspelat i Ryssland och skrev på för Rangers igen. 2013/14 fick han sitt stora genombrott i ligan med 59 poäng på 77 matcher. Sedan dess har han legat på mellan cirka 50-60 poäng per säsong.

I år står han efter vissa skadebesvär noterad för elva mål och 37 poäng på 46 matcher.