Milan Lucic. Foto: All Over Press

Han kom till Edmonton Oilers som free agent sommaren 2016. Sedan dess har Milan Lucic haft svårare och svårare att leva upp till sitt stora kontrakt. Nu kommer uppgifter om att Oilers försöker göra allt i sin makt för att bli av med 30-åringen.

Han har fyra säsonger kvar på kontraktet som är värt sex miljoner dollar per år. Det är ett kontrakt Edmonton Oilers väldigt gärna skulle vilja bli kvitt just nu. Men även om Milan Lucic hävt sin no trade-klausul och därmed gett klubben frihet att försöka sätta ihop en trejd har det gått trögt, rapporterar New York Post.

För inte ens när man kryddat en sådan affär med finländaren Jesse Puljujärvi har något annat lag varit villiga att ta över kontraktet, skriver tidningens krönikör Larry Brooks.

SAMTAL MED MONTRÉAL

The Fourth Period rapporterar också att Oilers ställföreträdande general manager Keith Gretzky, som ersatt sparkade Peter Chiarelli tills vidare, försökt få till en affär med Montréal Canadiens. Där skulle Oilers i så fall ha fått ta emot backen Karl Alzner, som också sitter på ett jobbigt kontrakt värt 4,625 miljoner dollar i ytterligare tre säsonger till efter den här. Alzner, som kom till Canadiens som free agent sommaren 2017, har pendlat mellan NHL och AHL den här säsongen.

Milan Lucic har hamnat i brant utförsbacke sedan han skrev sjuårskontraktet med Oilers värt 42 miljoner dollar i juli 2016. Efter 23 mål och 50 poäng under sin första säsong med Oilers svarade han i fjol för tio mål och 34 poäng. Den här säsongen har han tagit ytterligare ett steg i fel riktning och står noterad för fem mål och 16 poäng på 61 matcher så här långt.