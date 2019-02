0–3 efter första perioden. 6–3 efter 60 minuter. Toronto Maple Leafs svarade för en jättevändning när Montréal Canadiens besegrades på hemmais i natt. En av hjältarna: William Nylander – som gjorde ett udda mål.

Toronto Maple Leafs såg ut att vara på väg mot sin fjärde raka förlust. Till råga på allt mot en av sina största rivaler, Montréal Canadiens. Efter första perioden av nattens match låg de under med 0–3 efter att gästerna från Québec hade vunnit skotten med 20–10.

Magplasket blev en väckarklocka för hemmalaget. I den andra perioden reducerade Auston Matthews tidigt och med bara 1.54 kvar fixade Tyler Ennis 2–3 efter förarbete av bland annat William Nylander.

Nylander, som spelar center i Nazem Kadris skadefrånvaro, kom att spela en av huvudrollerna i natt. Det var nämligen han som sköt 3–3-kvitteringen – efter en hel del tur. En sargstuds ställde Montréals målvakt Carey Price helt och hållet och gav svensken mer eller mindre öppet mål för sitt fjärde mål för säsongen.

William Nylander 🚨

The puck takes a funny bounce and Willy gets a freeby. 3-3. pic.twitter.com/NJieFlY8yN

