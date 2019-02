Han hade inte vunnit en match sedan 27 december 2017. I natt bröt Cory Schneider den sviten när han hoppade in i New Jersey Devils kasse när laget vände 1–4 till 5–4 i bortamötet med Minnesota Wild. – Det är en lättnad, men samtidigt ä

Marcus Johansson tog på sig huvudrollen. Då vann New Jersey Devils med 3-2 mot formstarka Carolina Hurricanes. – Jag tycker att jag spelat bra under i stort sett hela säsongen, men bättre de senaste veckorna, säger tvåmålsskytten Johansso

Han har gått igenom mycket i New Jersey-tröjan. Nu får Brian Boyle istället lämna klubben för Nashville Predators efter att ha trejdats dit. Brian Boyle har minst sagt haft en omtumlande tid i New Jersey Devils. Han värvades dit inför s

Natten till onsdag kommer Ilja Kovaltjuk att återvända till New Jersey. Men däremot i fel färger. Det blir hans första match i New Jersey efter att han lämnade klubben 2013. – Jag räknar med att bli utbuad, säger 35-åringen till nhl.com.

1 februari, 2019

Mika Zibanejad hade en av karriärens bästa matcher i natt. Han stod för 3+1 när New York Rangers besegrade New Jersey med 4-3. - Det klickar för oss just nu, säger han om kedjan med Chris Kreider och Mats Zuccarello. I tider där New York R