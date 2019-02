NHL’s trade deadline är här. En dag som blivit lite urvattnad då många av de större affärerna på senare år gjorts under veckan som leder fram till den här dagen. Fans och media över hela hockeyvärlden suktar efter nästa nyhet. Något att prata om. Men det finns en aspekt som är väldigt lätt att glömma.

Människan.

Jag är precis likadan, och jag ser inget fel i att vara det. Jag älskar att sitta vid CapFriendly och räkna på övergångarna. Vilken klubb har råd med vem och var hamnar den och den? I min värld är det en självklarhet. Jag har skrivit om det förr: Jag vill se världen brinna ibland.

Och jag tänkte idag skriva om hur Columbus Blue Jackets general manager Jarmo Kekäläinen än så länge briljerat i sin approach till den här deadline-dagen. Men sedan hörde jag Scott Hartnells ord i podcasten ”Puck Soup”.

– Vem ska vi få? Vem ska vi få? Det började alltid några veckor innan. Men det tar på nerverna för de spelare som kanske måste flytta.

Då käne jag att en broms var på sin plats. Vi sätter lönerna och det faktum att de gör något de älskar till 100 procent varje dag åt sidan för en kort stund. Spelarna är människor, precis som du och jag. Vissa har familjer som måste riva upp rötterna när en trejd blir av. Barn kanske måste byta skola. ”Får vi ens ta med hunden hit?” och så vidare. Allt går att lösa och jag får intrycket av att många löser det på sina sätt och på det sätt som är bäst för familjen,. Som målvakten Mike McKennas familj, nedan illustrerat av hans fru Rachel under hans tid i Senators organisation.

to a school in Ottawa just to have to transfer her back days later if he was sent back to Belleville then. Plus, he was never given a housing letter from the team so he was in a 1 room hotel room with no kitchen the whole time. Not conducive for 2 months of child living.

— Rachel McKenna (@RachelMcK17) January 5, 2019