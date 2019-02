Niklas Kronwall är inne på det sista året på kontraktet och är inne i karriärens slutskede. Nu uppges Columbus vilja ha svensken.

Niklas Kronwall har funnits i Detroits organisation sedan 2004 och har spelat 934 NHL-matcher för Red Wings. Han vann Stanley Cup med klubben 2008.

Nu är han inne på det sista året på kontraktet och vad som händer efter säsongen är oklart. Kanske kan han vara inne på den sista säsongen i karriären. Och kanske vill han ha en sista chans att vinna Stanley Cup.

I så fall kan han välja att lämna Detroit för Columbus. Aaron Portzline på The Athletic uppger att Blue Jackets visat intresse för 38-åringen. Det är dock oklart om Kronwall själv verkligen vill lämna Detroit. Han har en klausul i sitt kontrakt som ger honom möjligheten att lämna in en lista på tio lag som han kan tänka sig att bli trejdad till. Frågan är om Columbus är med där. Eller om Detroit över huvud taget vill trejda klubbikonen utan att han godkänt det först.

Niklas Kronwall har levererat 2+14 på 60 matcher under säsongen.

#CBJ have expressed an interest in #RefWings D Niklas Kronwall, but unclear if he wants to leave Detroit near the end of his career. Kronwall a legacy player in Motown, of course.

— Aaron Portzline (@Aportzline) February 25, 2019