Med en kvart kvar innan trade deadline kom beskedet alla hade väntat på: Ottawa Senators stjärna Mark Stone trejdas till Vegas Golden Knights. I motsatt riktning: svenske JVM-kaptenen Erik Brännström, Oscar Lindberg och ett andraval 2020.

Det har var ett enormt fokus på Ottawa Senators stjärnforward Mark Stone inför NHL:s trade deadline. 26-åringen sitter på ett utgående kontrakt och kan bli unrestricted free agent i sommar. Senators ville behålla honom, men när de inte kunde få honom under nytt kontrakt blev en trejd mer eller mindre oundviklig.

Och kort innan trade deadline tickade in kom beskedet att Stone trejdats till Vegas Golden Knights. Utbytet blir av blågul karaktär. Det innehåller nämligen både den svenske JVM-kaptenen Erik Brännström och forwarden Oscar Lindberg. Plus Dallas andraval i draften 2020.

Brannstrom, Oscar Lindberg, Second Round 2020 for Mark Stone. #Sens

Mark Stone har 28 mål och 62 poäng på 58 matcher den här säsongen. Inför den här säsongen skrev han under ett nytt ettårskontrakt värt 7,35 miljoner dollar. Han kommer att tjäna betydligt mer när hans nya kontrakt blir klart inför nästa säsong. Enligt TSN:s Bob McKenzie är det nya kontraktet med Golden Knights värt 76 miljoner dollar för åtta år. Det vill säga 9,5 miljoner dollar per säsong.

Stone’s AAV on an eight-year deal with VGK is $9.5M.

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) February 25, 2019