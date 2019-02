Brandon Montour. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Anaheim Ducks säsong är ingen dundersuccé och att laget från Orange County skulle befinna sig på den säljande sidan vid trejd deadline är ingen överraskning. Och under söndagskvällen, lokal tid, flyttade det första större namnet från laget.

Brandon Montour har varit en stabil pjäs och han har blivit mer eftertraktad under säsongen när Ducks slirat i tabellen. Under natten mot måndag byttes han bort till Buffalo Sabres mot ett förstaval i kommande draft och talangen Brendan Guhle. Montour har gjort fem mål pch 20 assist på 62 matcher och han har ytterligare ett år kvar på kontraktet efter den här säsongen. Därmed får Rasmus Dahlin en ny kollega i Sabres-försvaret. Buffalo har släppt in 3,07 mål per match vilket placerar laget på 17:e plats i ligan i den kategorin.

Sabres jagar slutspel och är i skrivande stund sex poäng från en wildcard-plats i Eastern Conference.