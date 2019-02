Stjärnan om Henkes ord – och oturliga skadan

Zuccarello är inte sen i att besvara det fina: – Det är väldigt snällt att han värderar vår vänskap så högt. Jag värderar också den högt. Det är många från New York som jag kommer att sakna. Det är vänner för livet. Det var väldigt tråkigt att flytta, det blev några tårar. Men det är så branschen är, sa Zuccarello.

Henrik Lundqvist gets choked up talking about the Mats Zuccarello trade.

Det gör att han riskerar att missa 13 av Stars avslutande 20 matcher i grundserien. I hans forna hemstad, New York, fick Henrik Lundqvist berätta hur han såg på Zuccarellos flytt, men det blev för jobbigt.

Mats Zuccarello gjorde assist, mål och blev sedan skadad i debuten för Dallas Stars under natten mot måndag, svensk tid och ser nu ut att missa upp till fyra veckors spel. – Det var kul så länge det varade. Det här kan ta fyra veckor och det är riktigt tråkigt. Det är jävligt synd, faktiskt. Jag vet inte vad jag ska säga, sa han till VG.no efter vinsten i Chicago (4-3), där han själv spelade knappt två perioder innan ett skott mot armen tog så illa att han tvingades utgå.

